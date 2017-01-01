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В Крыму украинца посадили в тюрьму за нарушение правил миграции

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22-летний парень будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
"Суд" признал мужчину виновным в нарушении государственной границы РФ
"Суд" признал мужчину виновным в нарушении государственной границы РФ
dailypost.ng

В Крыму "городской суд" Армянска приговорил гражданина Украины к лишению свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима за "нарушение миграционных правил".

Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ФСБ.

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Отмечается, что 22-летний гражданин Украины, несмотря на запрет въезда на территорию РФ, проживал в Феодосии. Предварительно он оформил в Украине паспорт с измененными установочными данными.

"Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен)", – говорится в сообщении.

В итоге "суд" признал мужчину виновным в нарушении государственной границы Российской Федерации. До вступления приговора в силу он помещен в один из следственных изоляторов Крыма.

Как сообщалось 19 января, ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов.

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Теги: Крым, админграница, украинец, Россия
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