В курортном районе Одессы обнаружили два трупа
В курортном районе Одессы обнаружили тела двух людей. Трупы обнаружил бездомный мужчина вблизи Трассы здоровья.
В Одессе в курортном районе Аркадия обнаружили тела двух погибших людей.
Об этом во вторник, 22 января, сообщает местное издание Odessa.net.ua.
Указано, что накануне бездомный мужчина решил переночевать в катакомбах близ Трассы здоровья.
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"Именно он и обнаружил страшную находку. У входа в катакомбы были найдены тела двух погибших людей", - пишет издание.
Известно, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводятся необходимые экспертизы. Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.
Ранее сообщалось, что в поезде Одесса-Черновцы обнаружили труп женщины.