Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В гимназии под Винницей массово отравились первоклашки

Комментариев: 0
Инцидент произошел в школе Могилев-Подольска.
Сейчас проходит лабораторная экспертиза
Сейчас проходит лабораторная экспертиза
zik.ua

В городе Могилев-Подольский Винницкой области 12 первоклассников гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля госпитализированы с пищевым отравлением.

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Читай также: В Черкасской области школьницу нашли мертвой дома

По данным ведомства, 18 января в больницу поступили 6 первоклассников с жалобами на рвоту, повышение температуры тела, понос. Двум больным был поставлен предварительный диагноз грипп, четверым - пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

На следующий день в ходе эпидемического расследования установили, что все госпитализированные дети являются учениками первых классов гимназии, причем 5 детей учатся в 1-В классе, 1 ребенок - в 1-А классе. По словам директора, все дети проживают в разных районах города, вместе на праздничных или других мероприятиях ни находились.

По состоянию на 20 января число госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 12.

Специалисты Могилев-Подольского межрайонного отдела лабораторных исследований отобрали пробы пищевых продуктов, готовых блюд и воды из школьного водопровода, сделали 20 гигиенических смывов. Сейчас проходит лабораторная экспертиза отобранных образцов.

Для локализации и ликвидации вспышки пищевой инфекции учебно-воспитательный процесс в корпусе для учащихся первых классов приостановлен, столовая школы также закрыта до 25 января.

Как сообщалось 20 января, во Львовской области 11 человек отравились в гостинице.

Поделись:
Теги: школа, Винницкая область, отравление, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь