В гимназии под Винницей массово отравились первоклашки

Инцидент произошел в школе Могилев-Подольска.

В городе Могилев-Подольский Винницкой области 12 первоклассников гимназии гуманитарного, художественно-эстетического профиля госпитализированы с пищевым отравлением.

Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

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По данным ведомства, 18 января в больницу поступили 6 первоклассников с жалобами на рвоту, повышение температуры тела, понос. Двум больным был поставлен предварительный диагноз грипп, четверым - пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести.

На следующий день в ходе эпидемического расследования установили, что все госпитализированные дети являются учениками первых классов гимназии, причем 5 детей учатся в 1-В классе, 1 ребенок - в 1-А классе. По словам директора, все дети проживают в разных районах города, вместе на праздничных или других мероприятиях ни находились.

По состоянию на 20 января число госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 12.

Специалисты Могилев-Подольского межрайонного отдела лабораторных исследований отобрали пробы пищевых продуктов, готовых блюд и воды из школьного водопровода, сделали 20 гигиенических смывов. Сейчас проходит лабораторная экспертиза отобранных образцов.

Для локализации и ликвидации вспышки пищевой инфекции учебно-воспитательный процесс в корпусе для учащихся первых классов приостановлен, столовая школы также закрыта до 25 января.

Как сообщалось 20 января, во Львовской области 11 человек отравились в гостинице.