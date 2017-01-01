ОБСЕ угрожают сбивать все их беспилотники над Донбассом - ООС
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Боевики на Донбассе открыто угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ тем, что будут сбивать все их беспилотники. Об этом сообщил пресс-центр ООС.
“Пренебрежение боевиков вооруженных формирований РФ на Донбассе по отношению к мандату СММ ОБСЕ в последнее время переходит все разумные пределы“, - подчеркнули в ведомстве.
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Там рассказали, что 20 января представители миссии потеряли связь со своим беспилотником, который осуществлял контрольный полет над оккупированнами районами Луганской области.
В место запуска беспилотника неподалеку от поселка Софиевка прибыл грузовик с номерными знаками военного типа с боевиками РФ на борту.
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Они сообщили наблюдателям о том, что согласно указаниям, полученным от командиров, любой БПЛА СММ в полете должен быть сбит над оккупированной территорией.
“Откровенное запугивание боевиками международных наблюдателей свидетельствует о том, что их руководству есть что скрывать“, - подчеркивают в ООС.
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Напомним, ранее в разведке рассказали, что оккупанты используют больницы на оккупированной части Донбасса как склады для своих боеприпасов и взрывчатых веществ.