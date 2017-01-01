Раненых украинских моряков готовят к переводу в "Лефортово"

В СИЗО, где находится большинство военнопленных, нет условий для реабилитации военнопленных.

Адвокаты так и не получили официальных данных о состоянии здоровья раненых моряков twitter.com/OgonWatch

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Раненых во время захвата кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“ украинских моряков готовят к этапированию в СИЗО “Лефортово“. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он подчеркнул, что в “Лефортово“, в отличие от “Матросской тишины“, где моряки содержатся сейчас, нет надлежащих возможностей для оказания медпомощи раненым и их последующей реабилитации.

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“Кроме того, доступ адвокатов в “Лефортово“ серьезно затруднен“, - отметил Полозов.

Хотя московский омбудсмен Тетьяна Потяева и заявила, что украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдера и Василий Сорока выздоравливают, официальной информации об их состоянии так и не предоставили, подчеркнул адвокат.

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Соответствующие запросы защитники украинских моряков подавали еще в декабре, отметил он.

Напомним, ранее московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что двое украиснких моряков с захваченных кораблей - Артеменко и Эйдер - выздоровели и вскоре смогут быть переведены в СИЗо “Лефортово“.