В Тернополе загадочно умерла африканская студентка

Девушка училась в одном из вузов Тернополя.

На железнодорожном вокзале прохожие обнаружили девушку без сознания, гражданку Сьерра-Леоне, и вызвали скорую, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

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“Выяснилось, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии около 2.30 умерла 25-летняя гражданка Сьерра-Леоне, которую накануне госпитализировали без сознания. Без сознания девушку обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие и вызвали скорую. К сожалению, спасти ее жизнь медикам не удалось. Следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено“, - говорится в сообщении.

Девушка училась в одном из вузов Тернополя. По данным полиции, на территории Украины она находилась законно. По предварительной информации известно, что африканка имела серьезные проблемы со здоровьем - у нее обнаружено ряд хронических заболеваний. Тело иностранной студентки направили на проведение вскрытия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось 8 января, суд в Турции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве двух студенток в Харькове.