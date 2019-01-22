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Юлия Тимошенко: Украине нужны победа и реальный мир, а не его иллюзия

Комментариев: 6
Юлия Тимошенко: Украине нужны победа и реальный мир, а не его иллюзия
Photo by Alexander Prokopenko

Крым и Донбасс - это Украина навсегда, и они будут обязательно возвращены, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пишет пресс-служба.

По ее словам, восстановление территориальной целостности новая власть добьется через усиления дипломатического фронта, расширение переговоров с форматом "Будапешт плюс" и создание современной украинской армии по стандартам НАТО.

"Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет дискредитировано! Возвращение к условиям Будапешта и защита Украины от агрессора - это первоочередная задача нового президента", - сказала Ю.Тимошенко во время Форума единения в Киеве.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что сейчас Украине нужен реальный мир, а не его иллюзия. На Донбассе и в Крыму живут настоящие украинские патриоты, которые ждут освобождения своей земли от врага: "Этим людям мы никогда не изменим. И обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины".

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Комментариев (6)
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Sancho-s    22.01.2019, 16:58
Оценка:  +1
Sancho-s
Конгэниально))))
Sancho-s    22.01.2019, 16:58
Оценка:  +1
Sancho-s
мис - банальность))))
Woodbrother    22.01.2019, 16:55
Оценка:  0
Woodbrother
Судя по речи, Вона до сих пор не знает, кто оккупировал Крым. Дипломатическим путем войну не выиграть. Война выигрывается физическим уничтожением гнилой российской империи.
Аделька    22.01.2019, 16:55
Оценка:  0
Аделька
Будешь атомные бомбы на Донбасс кидать,как в 2004 обещала?
Woodbrother    22.01.2019, 16:57
Оценка:  0
Woodbrother
Это агент ЦРУ киселев обещал на останкино, якобы от имени Воны.
Хитрый-Лис    22.01.2019, 16:53
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
"Продала "КРИВОРОЖСТАЛЬ" - продам и Вас"
с любовью Ю..В. Тимошенко

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