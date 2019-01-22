Юлия Тимошенко: Украине нужны победа и реальный мир, а не его иллюзия

Крым и Донбасс - это Украина навсегда, и они будут обязательно возвращены, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пишет пресс-служба.

По ее словам, восстановление территориальной целостности новая власть добьется через усиления дипломатического фронта, расширение переговоров с форматом "Будапешт плюс" и создание современной украинской армии по стандартам НАТО.

"Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет дискредитировано! Возвращение к условиям Будапешта и защита Украины от агрессора - это первоочередная задача нового президента", - сказала Ю.Тимошенко во время Форума единения в Киеве.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что сейчас Украине нужен реальный мир, а не его иллюзия. На Донбассе и в Крыму живут настоящие украинские патриоты, которые ждут освобождения своей земли от врага: "Этим людям мы никогда не изменим. И обязательно вернем Крым и Донбасс в состав Украины".