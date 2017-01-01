В Украине участились смертельные случаи на производстве

В Украине по итогам 2018 года на 5,4% увеличилось число смертельных несчастных случаев на производстве.

В Украине на 5,4% увеличилось число смертей на производстве gettyimages.co.uk

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Число смертельных несчастных случаев на производстве в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 5,4%. Всего в прошлом году смертельно травмированы 350 человек против 332 - в 2017 году, сообщила во вторник, 22 января, пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

В то же время, по данным ведомства, число несчастных случаев и профзаболеваний в 2018 году сократилось. Всего фондом было зарегистрировано 4805 несчастных случаев и 1879 профзаболеваний, что соответственно на 3,2% и 3,7% меньше чем в 2017 году.

Известно, что ФССУ осуществляет страховые выплаты пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или в случае профессионального заболевания, а также оказывает медицинские и социальные услуги.

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Напомним, в результате подземного толчка в шахте в западном польском городе Польковице один шахтер погиб и шестеро получили ранения