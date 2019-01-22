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В Одессе избили полицейского

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Патрульный попал в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки после драки с тремя мужчинами возле Ивановского моста.
Трех правонарушителей задержали
Трех правонарушителей задержали
Скриншот

Трое молодых одесситов жестоко избили полицейского, остановившего автомобиль-нарушитель. Об этом во вторник, 22 января, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По данным ведомства, водитель, которого остановили за невключение светового сигнала поворота при совершении маневра, сначала отреагировал на законные требования патрульного руганью, а дождавшись подмоги двух друзей - вместе с ними набросился на полицейского с кулаками.

Сотрудник правоохранительных органов с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки был госпитализирован. Трех правонарушителей - одесситов 28 и 35 лет и 35-летнего жителя области - задержали и доставили в Малиновский отдела полиции.

"По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Подозреваемые задержаны. Им грозит до пяти лет лишения свободы".

Напомним, в Киеве водитель устроил гонки и напал на полицейского.

В Ровно парень пробежал по полицейской машине

 

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Теги: Одесса, полиция, нападение, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПейС_ДУК    22.01.2019, 18:32
Оценка:  0
ПейС_ДУК
Как говорится вдарили по рэформам.
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