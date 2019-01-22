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Иерусалимский патриарх встретился с делегацией УПЦ

Комментариев: 3
Иерусалимский патриарх встретился с делегацией УПЦ

22 января 2019 года верующие Украинской Православной Церкви во время паломничества в Святой град Иерусалим посетили Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины. Делегацию возглавил епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители и верующие епархии совершили паломничество на Святую Землю, где поклонился древним святыням Палестины и Иерусалима.

Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Блаженнейшего Феофила III, Патриарха Иерусалимского и всей Палестины, сообщают в епархии.

В своем назидательном слове для паломников из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что особенно молится о мире в Украине и передал свое первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской Православной Церкви.

В память о визите паломников из Украины Патриарх Феофил передал памятные подарки для украинской делегации.

Напомним, что вчера по сообщению ТСН запланированная в Израиле встреча патриарха Иерусалима Феофила с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась. Гостей встретил фактический заместитель предстоятеля – генеральный секретарь Иерусалимского патриархата архиепископ Аристарх. СМИ также сообщило, что предстоятеля Иерусалимского патриархата госпитализировали накануне.

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Комментариев (3)
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ПейС_ДУК    22.01.2019, 18:30
Оценка:  +1
ПейС_ДУК
А петя как томос в пролёте))))
    22.01.2019, 18:21
Оценка:  +2
А С ОРГАНИЗАТОРОМ СЕКТЫ ЭУРОПЭЦИМ ПЭТЕЙ , ПАТРИАРХ ВСТРЕЧАТЬСЯ НЕ СТАЛ СОСЛАВШИСЬ НА БОЛЕЗНЬ ....)))
sergei77    22.01.2019, 18:30
Оценка:  +1
sergei77
ага, патриарх знает наверное сколько людей уже падало в обморок вокруг пети и подумал и решил - ну его нафиг, скажу что заболел...
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