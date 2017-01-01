ДТЭК Рината Ахметова развивает добычу украинского газа и угля

“ДТЭК Нефтегаз“, операционная компания в составе энергохолдинга ДТЭК, управляющая активами в сфере добычи нефти и газа, завершила бурение уникальной скважины наклонно-направленного типа глубиной 5 605 м на Семиренковском лицензионном участке. Как указывается в пресс-релизе компании, получен высокий промышленный приток углеводородов, что позволит наращивать добычу газа, пишет Главком.

Ранее сообщалось, что в 2018 году “ДТЭК Нефтегаз“ добыл 1,6 млрд. куб. м природного газа. Всего за последние 5 лет ДТЭК увеличил добычу природного газа в 3 раза.

Также группа ДТЭК увеличивает добычу украинского угля. В 2018 году шахты ДТЭК добыли 24 млн 132 тыс. тонн угля, что на 5,3% или 1 млн 217 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Рост добычи украинского угля на предприятиях компании – это значительный вклад в снижение зависимости Украины от импортного топлива.

ДТЭК продолжает реализацию программы по снижению зависимости от импортного антрацита, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на украинский газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что Украина может к 2025 году самостоятельно удовлетворять свои потребности в газе. В Украине ресурсная база оценивается в 800 миллиардов кубометров газа. При этом ежегодно добывается около 20 миллиардов кубометров. Вначале прошлого года Ассоциация газодобывающих компаний Украины рассчитывала, что в 2018 году производство газа в Украине вырастет на 5-7%.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что до начала 2020 года Украина может отказаться от использования импортного угля антрацитовых марок. “Минэнерго имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит к концу 2018 года заместить около 6 млн тонн антрацита, а к концу 2019-го отказаться от угля антрацитовой группы“, – сказал Насалик во время встречи с экспертами энергетического сектора “Реанимационного пакета реформ“ в декабре 2017 года.

На данный момент Украина все еще вынуждена закрывать дефицит энергоносителей за счет внешних источников. По информации Государственной фискальной службы, Украина в январе-октябре 2018 года импортировала 17 млн 426 тыс. тонн каменного угля и антрацита на 2 млрд 461 млн долларов. При этом из России поступило угля на 1 млрд 526 млн долларов (доля в импорте – 62%), США – на 739 млн долларов (30,04%), Канады – на 127 млн долларов (5,16%), других стран – 69 млн долларов (2,8%).

Украина в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импортировала 9,14 млрд кубометров природного газа. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы – госкомпании “Укртрансгаз“. В частности, за 10 месяцев 2018 года было импортировано 5,63 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши – 0,6 млрд куб. м и из Венгрии – и 2,9 млрд куб. м.

ДТЭК – стратегический холдинг, развивающий бизнес в энергетической отрасли. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют тепло- и электроэнергию конечным потребителям и оказывают энергосервисные услуги. Непосредственное управление производственными предприятиями в каждом из направлений бизнеса осуществляют операционные компании. Входит в состав финансово-промышленной группы SCM, акционером которой является Ринат Ахметов.