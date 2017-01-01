Экс-главу Апелляционного суда Крыма не выпустили из-под стражи

Суд не удовлетворил апелляцию защиты на продление пребывания Валерия Чернобука в СИЗО.

Валерия Чернобука задержали в ноябре этого года twitter.com/SarganLarysa

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Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как уточнили в ведомстве, суд рассмотрел апелляцию защиты на решение Голосеевского райсуда Киева о продлении меры пресечения на 60 дней сроком до 25 февраля 2019 года включительно.

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В результате решение от 28 декабря было оставлено без изменений, апелляцию защиты отклонили.

Как напоминает пресс-служба суда Чернобук подозревается в совершении госизмены (часть 1 статьи 111 УК), в частности, в переходе на службу оккупационной власти в 2014 году. Ему грозит 12-15 лет за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что завербованного РФ сотрудника Минобороны осудили на 4 года.