Нападение на полицейского в Харькове: озвучены основные версии

Основные версии нападения на офицера отдела департамента уголовного розыска Нацполиции Алексея Логвиненко связаны с его профессиональной деятельностью.

К нападению на офицера отдела департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексея Логвиненко в Харькове могут быть причастны люди, имеющие отношение к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет Интерфакс во вторник, 22 января.

Согласно второй основной версии, нападение может быть связано с с расследование деятельности организованной преступной группы, которая действует в Харьковской области.

Как сообщил журналистам начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, Логвиненко уже пришел в себя, но по-прежнему находится в реанимации.

"Он пришел в себя, его отключили от аппарата искусственного дыхания, но он по-прежнему в реанимации", - сказал Бех журналистам.

Напомним, 16 января в Харькове неизвестные выстрелили в полицейского и скрылись. Правоохранителям известно имя заказчика нападения на офицера полиции.

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