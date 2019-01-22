Глава Совета Европы впервые пригласил украинскую делегацию

Ягланд пригласил украинскую делегацию в ПАСЕ на эксклюзивную встречу. Официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проведет отдельную встречу с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом. Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказал журналистам народный депутат Григорий Логвинский, сообщает Укринформ.

"Завтра он нас пригласил на "поговорить". Это удивительно, ведь генеральный секретарь ранее не позволял себе каких-то особых приглашений для украинской делегации. Будет интересно послушать, какой будет тема разговора", - отметил Логвинский.

Он уточнил, что официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".

Ранее во вторник, 22 января, Ягланд предложил странам-членам СЕ заплатить за Россию. Глава Совета Европы инициирует работу над изменениями в устав организации, чтобы разрешить кризис с участием России.

Напомним, Украину лишили мест в двух комитетах ПАСЕ. В Ассамблее решили изменить правила формирования комитетов, обнулив их составы. Представитель Украины назвал это "местью".

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