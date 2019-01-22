В Херсонской области приговорили контрактника, подстрелившего двух коллег

Суд в Херсонской области вынес приговор контрактнику, подстрелившему начальника караула и солдата.

Военный получил пять лет тюрьмы с трехлетним испытательным сроком zn.ua

В Херсонской области суд вынес приговор контрактнику, который подстрелил начальника караула и солдата. Об этом во вторник, 22 января, сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений издание Экспресс-онлайн.

Указано, что трагедия произошла на территории часового городка воинской части, которая дислоцируется вблизи села Новая Збурьевка. В частности, солдат бурно отреагировал на замечание начальника караула по недостаткам в несении службы.

"Направил в его сторону автомат и совершил несколько выстрелов, причинив слепое огнестрельное ранение правого бедра с открытым переломом кости. На помощь пострадавшему бросился боец, который в это время находился в карауле. Солдат также начал стрелять в него. Согласно заключению эксперта, обоим военным были нанесены тяжелые и средней тяжести телесные повреждения", - говорится в судебных материалах.

Отмечается, что против стрелка возбуждено уголовное производство. В судебном заседании он своей вины не отрицал, оправдывался, что стрелял, потому что боялся физической расправы со стороны потерпевших.

"Солдат-контрактник признан виновным в совершении правонарушений по статьям угроза или насилие в отношении начальника с применением оружия и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности по применению оружия. Его лишили свободы на пять лет с трехлетним испытательным сроком", - пишет издание.

Кроме того, суд взыскал с осужденного около 72 тыс. грн за лечение пострадавших и самого обвиняемого и около 11,5 тыс. грн на привлечение эксперта.

Ранее в Херсонской области старшего солдата-контрактника одной из дислоцированных на территории области воинских частей Вооруженных сил Украины осудили за дезертирство к 5 годам лишения свободы.

Также сообщалось, что в Черниговской области во время учений на одном из полигонов погиб военнослужащий-контрактник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet