Во Львовской области следователя поймали на взятке
Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции в области. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, по данным спецслужбы, полицейский якобы требовал от местной жительницы 12 тысяч долларов США, а взамен обещал переквалифицировать действия незаконно хранившей наркотики женщины на менее тяжкую статью Уголовного кодекса.
Как установили в СБУ, деньги должны были перечислить на новосозданный банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн.
Известно, что силовики задержали следователя на рабочем месте после поступления средств на счет.
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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Ранее в Харькове военкома задержали за взятку.
Также сообщалось, что в Виннице разоблачили на взятке двух полицейских.
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