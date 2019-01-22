В Запорожье прекратили трансляцию телеканалов РФ

Местный житель на собственных веб-сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы РФ. Открыто уголовное дело.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье ретрансляцию запрещенных в Украине российских телевизионных каналов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы России. Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

Также для просмотра запрещенных каналов мужчина предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения. Во время санкционированных следственных действий в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Кропивницком прекратили трансляцию восьми телеканалов РФ. Один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов РФ. Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прекратил ретрансляцию телеканала RTVI из-за систематических нарушений украинского законодательства.

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