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Пожар в Черном море: Появилось новое видео

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Спасатели возобновят поисковую операцию рано утром. Район ЧП будут обследовать 15 кораблей и судов.

Поисковая операция на месте ЧП с участием двух танкеров - Канди и Маэстро, которые вспыхнули в Черном море недалеко от Керченского пролива, приостановлена и продолжится утром, сообщает Керч.ФМ.

В Росморречфлоте отметили, что на месте инцидента продолжае продолжается горение сжиженного природного газа, который перевозили суда. Район поиска пропавших 10 моряков будут обследовать 15 кораблей и судов.

Также следственный комитет РФ опубликовал видео пожара на судах в Черном море.

В связи с этим Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Напомним, суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека. В результате ЧП погибли 20 моряков. Спасенных с горящих судов моряков привезли в Керчь. 

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Теги: Черное море, Керченский пролив, видео, корабль, корабли, пожар, Керчь
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Источник: korrespondent.net

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