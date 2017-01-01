В Киеве из-за гриппа на карантин закрыли 25 школ

Гриппом и ОРВИ в столице заболели более 14 тыс. людей. В городе наблюдается рост заболеваемости на 12,1%.

В столице на карантин закрыли 25 школ

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ на карантин полностью или частично закрыли 25 школ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По состоянию на третью неделю 2019 года в столице зарегистрировано 14 тыс. 653 больных гриппом и ОРВИ, что почти на 600 человек превышает показатели за прошлую неделю. В городе наблюдается рост заболеваемости на 12,1%.

Среди всех больных зарегистрировано 8 тыс. 386 детей и 6 тыс. 267 взрослых. Среди всех больных детей 43,9% - школьники.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения госпитализированы 162 человека, из которых 127 - дети.

Сейчас в Киеве полностью приостановлен образовательный процесс в 11 школах, частично - в 14. Руководители учебных заведений имеют право полностью или по классово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Напомним, в Ровенской области в 58 учебных заведениях еще на неделю продлили каникулы из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Также сообщалось, что в Чернигове из-за заболеваемости гриппом в школах продлили дополнительные каникулы еще на неделю.

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