Итоги 22 января: Юбилей Соборности и старт в Давосе
В Украине праздновали 100-летие Соборности; в Швейцарии открылся 49-й Всемирный экономический форум: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Украина отпраздновала столетие Соборности
В Украине отмечали 100-летие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) Украинского государства.
В Киеве устроили живую цепь вдоль моста Патона, который пролегает между правым и левым берегами Киева, символизируя таким образом объединение Востока и Запада Украины.
В Давосе стартовал всемирный экономический форум
В Давосе стартовала ежегодная сессия Всемирного экономического форума.
Тема форума в этом году: Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции.
Начало мероприятия было отмечено отсутствием ряда важных политиков. Не приехал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин.
Порошенко отверг идею создания федераций в Украине
В ходе торжественных мероприятий ко Дню Соборности президент Петр Порошенко заявил, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.
Он подчеркнул, что Украина является унитарным государством, с единственным государственным языком.
Президент подписал закон о разминировании Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.
Документ определяет правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в стране.
Пять стран договорились о финансировании суда по MH17
В Гааге представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе Boeing рейса МН17.
В ПАСЕ одобрили доклад Киева по ситуации в Керченском проливе
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии одобрили доклад Украины по конфликту в Азовском море.