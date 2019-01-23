Итоги 22 января: Юбилей Соборности и старт в Давосе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украинцы в День Соборности на мосту Патона в Киеве facebook.com/sobornist.org.ua

В Украине праздновали 100-летие Соборности; в Швейцарии открылся 49-й Всемирный экономический форум: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина отпраздновала столетие Соборности

В Украине отмечали 100-летие провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) Украинского государства.

В Киеве устроили живую цепь вдоль моста Патона, который пролегает между правым и левым берегами Киева, символизируя таким образом объединение Востока и Запада Украины.

В Давосе стартовал всемирный экономический форум

В Давосе стартовала ежегодная сессия Всемирного экономического форума.

Тема форума в этом году: Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции.

Начало мероприятия было отмечено отсутствием ряда важных политиков. Не приехал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин.

Порошенко отверг идею создания федераций в Украине

В ходе торжественных мероприятий ко Дню Соборности президент Петр Порошенко заявил, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.

Он подчеркнул, что Украина является унитарным государством, с единственным государственным языком.

Президент подписал закон о разминировании Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине.

Документ определяет правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в стране.

Пять стран договорились о финансировании суда по MH17

В Гааге представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе Boeing рейса МН17.

В ПАСЕ одобрили доклад Киева по ситуации в Керченском проливе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии одобрили доклад Украины по конфликту в Азовском море.