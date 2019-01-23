Сутки на Донбассе: четыре обстрела, ранен один боец ВСУ

Обстрелам подверглись украинские позиции вблизи Широкино, Павлополя, Золотое-4 и Красногоровки.

За сутки сепаратисты совершили четыре обстрела mil.gov.ua

В течение минувших суток сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям получил ранения.

Об этом в среду, 23 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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"Враг совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил вблизи города Марьинка", – говорится в сводке.

Обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись окраины населенных пунктов: Широкино, Павлополя, Красногоровки, Золотое-4.

"Один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных получил ранения", – отметили в штабе.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

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"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 22 января, двое врагов были уничтожены и двое получили ранения.

Напомним, накануне Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса.