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В Запорожье умер 25-летний волонтер

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Парень с 2014 по 2016 помогал военным.
На фото Антон Горбенко - с гипсом
На фото Антон Горбенко - с гипсом
facebook.com/piesmann185

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В Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский военный Иван Мирный.

Волонтер помогал украинским военным с самого начала войны на Донбассе. Умер, не выходя из комы 19 января.

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"Горбенко Антон Григорьевич 25 лет, волонтер, водитель. Война с 14 по 16. Умер не выходя из комы вследствие онкологии в Запорожье 19.01.19 в 6.30. Война, болезнь, смерть. В одиночестве. Не забывайте Наших. Не забивайте на Наших. Я хочу, чтобы мы оставались бессмертными воинами, и главный Наш враг это забвение. Честь павшим!", - написал Мирный.

Как сообщалось, в ноябре бойца АТО нашли повешенным в Варшаве.

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Теги: волонтер, Запорожье, смерть
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