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НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая

Комментариев: 5
Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в действиях чиновника состава уголовного правонарушения.
Дело было закрыто в декабре 2018 года
Дело было закрыто в декабре 2018 года
rada-poltava.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.

Об этом сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Дело было закрыто в декабре 2018 года.

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Согласно материалам дела, в течение 2015-2016 годов Мамай передавал в собственность матери крупные активы, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Мамай задекларировал 315 097 гривен доходов, его семья - 3 840 000 гривен и 870 тыс. долларов наличных средств за 2016 год.

В 2015 Мамай задекларировал $760 тыс. и 1,2 млн гривен наличных.

Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

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Напомним, ранее прокуратура сообщила Мамаю о подозрении в незаконном вмешательства в работу госреестра для своего восстановления в должности.

Как сообщалось 5 декабря, отстраненный ранее мэр Полтавы Александр Мамай восстановлен в должности, о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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Теги: Полтава, мэр, коррупция, НАБУ
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Комментариев (5)
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deadwest    23.01.2019, 10:07
Оценка:  +1
deadwest
Ну история показывает,что каждый раз приходят все хуже и хуже люди в меры.Люди не переживайте будет еще хуже.Все большой титаник под названием БЫВШАЯ УКРАИНА идет кодну. Кто снял льготы с льготников в гор транспорте?
Ехидный    23.01.2019, 10:21
Оценка:  -2
Ехидный
Выбирайте Опаблок или За Жи_ДДя - точно будет еще хуже
deadwest    23.01.2019, 10:34
Оценка:  +1
deadwest
"Власть перешла все границы в давлении на оппозицию и в попытках лишить население промышленных регионов права голоса. Харьков, Киев, Одесса, Кировоград - по всей стране насилие становится нормой жизни.Нарушаются фундаментальные права граждан на безопасность и право избирать и быть избранным.
deadwest    23.01.2019, 10:35
Оценка:  +1
deadwest
Это показывает, что власть боится оппозиции и того слова правды, которое она несет в регионы. Поэтому власть использует незаконные вооруженные формирования для давления на оппозицию, прибегая к грязным и антидемократическим методам борьбы."
Hutinpuy    23.01.2019, 10:36
Оценка:  +2
Hutinpuy
А еще более украинофобских тварей, чем те, которых уже имеем, нам во власти и не надо
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