НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении экс-мэра Полтавы Мамая

Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в действиях чиновника состава уголовного правонарушения.

Дело было закрыто в декабре 2018 года rada-poltava.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего мэра Полтавы Александра Мамая.

Об этом сообщило агентство Украинские новости со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Дело было закрыто в декабре 2018 года.

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Согласно материалам дела, в течение 2015-2016 годов Мамай передавал в собственность матери крупные активы, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Мамай задекларировал 315 097 гривен доходов, его семья - 3 840 000 гривен и 870 тыс. долларов наличных средств за 2016 год.

В 2015 Мамай задекларировал $760 тыс. и 1,2 млн гривен наличных.

Уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

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Напомним, ранее прокуратура сообщила Мамаю о подозрении в незаконном вмешательства в работу госреестра для своего восстановления в должности.

Как сообщалось 5 декабря, отстраненный ранее мэр Полтавы Александр Мамай восстановлен в должности, о чем свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.