Выставка "Образование за границей": Киев, 9-10 февраля

Хотите в совершенстве владеть английским языком? Планируете учиться в университете за рубежом? Не пропустите выставку Образование за границей от компании STUDY.UA. Киев, 9 и 10 февраля, гостиница Fairmont Grand Hotel Kyiv. Приходите и узнайте о возможностях учебы в США, Великобритании, Канаде или Европе!

Посещение выставки бесплатно при условии предварительной регистрации по ссылке:

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Программы выставки

Компания STUDY.UA приглашает на выставку всех, кто интересуется перспективами образования за границей: школьников, студентов и их родителей, выпускников университетов и молодых специалистов. На выставке будут представлены образовательные программы в Великобритании, Канаде, США и Европе.

Программы высшего образования

Если вы хотите получить англоязычное образование за границей, но еще не определились с выбором программы и университета, приходите на выставку и выбирайте из сотни предложений.

Для выпускников школ: программы бакалавриата, академическая подготовка с гарантией зачисления в 150 университетов мира.

Для выпускников университетов и молодых специалистов: программы магистратуры и последипломного образования, академическая подготовка с гарантией зачисления в 150 университетов мира.

Читайте подробные отзывы выпускников зарубежных ВУЗов на сайте компании-организатора выставки.

Программы среднего образования

Учеба в школах-пансионах за границей — путь в топ-университеты мира для вашего ребенка. Выпускники зарубежных бординговых школ зачисляются на программы бакалавриата в рейтинговые университеты мира и с легкостью адаптируются к учебе в любой англоязычной стране. На выставку «Образование за границей» приезжают представители рейтинговых бординговых школ-пансионов, среди которых:

Braemar College (Канада);

Cambridge School of Visual and Performing Arts (Великобритания);

CATS Colleges (США и Великобритания).

На выставке у вас будет возможность лично пообщаться с представителями школ-пансионов, узнать о программах среднего образования, требованиях к поступлению и возможностях для выпускников. Кроме того, участники подготовили специальные предложения для гостей выставки. Бронируйте учебные программы на лучших условиях 9 и 10 февраля.

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Изучение английского языка за границей и в Украине

Давно хотите свободно говорить и думать на английском языке, но еще не нашли подходящий курс? Посетите стенды языковых школ из 10 стран мира на выставке «Образование за границей». Именно изучение английского за границей получает позитивные отзывы среди студентов, которые учат язык.

Вас ждут представители топовых языковых школ:

EF International Language Campuses;

ILSC Education Group;

ILAC;

Oxford School of English.

Если вы хотите учить английский язык в Киеве, обратите внимание на программы Академии английского языка — STUDY Academy.

Программы для студентов и взрослых: интенсивный и утренний курсы, английский для международной карьеры.

Подготовка к сдаче экзамена IELTS Academic.

Программы для школьников: академический английский, профессиональная ориентация, подготовка к поступлению.

Летние каникулы с пользой: групповые поездки за границу

Групповая поездка — идеальные летние каникулы с пользой для школьников и студентов. Приходите на выставку и выбирайте из 100 программ для школьников 8-17 лет и студентов 16-25 лет.

Великобритания, Ирландия, США, Канада и Европейский Союз;

Изучение английского или другого иностранного языка.

Сертификат по окончании учебы.

Полное погружение в языковую среду.

Насыщенная программа отдыха и внеклассных развлечений.

Путешествия и экскурсии по мировым мегаполисам.

Новые друзья со всего мира и яркие воспоминания!

Группы сопровождают опытные груплидеры — сотрудники компании STUDY.UA.

Международное образование в Украине

На выставке будут представлены программы Международной школы STUDY Academy. Приходите и узнайте, как получить диплом о полном среднем образовании от американской или канадской школы в Украине. Международная школа STUDY Academy — это:

учеба по стандартам школ Канады и США в Киеве;

гарантия поступления в 150 университетов мира;

комплексная академическая подготовка к поступлению;

адаптация к учебе и жизни за границей;

свободное владение английским.

Выберите свою программу обучения на выставке!

До встречи 9 и 10 февраля в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv!

Время работы выставки: 10:00-17:00.

Узнайте больше и получите индивидуальный бесплатный пригласительный НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ.