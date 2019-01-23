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В Крыму обыскивают "членов украинского батальона"

Комментариев: 6
По месту жительства двух крымчан российские силовики проводят обыски. Их подозревают в участии в украинском вооруженном формировании.
Сотрудники ФСБ проводят обыски в домах двух жителей Крыма
Сотрудники ФСБ проводят обыски в домах двух жителей Крыма
Скриншот

В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у двоих местных жителей, которых назвали "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана".

Об этом в среду, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского ФСБ.

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"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Республики Крым, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания", - говорится в сообщении.

Российские силовики заявляют, что указанные лица являются участниками "незаконного вооруженного формирования батальон имени Номана Челебиджихана", который по их данным действует в Херсонской области.

Как сообщалось, 19 января ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов.

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Теги: Крымские татары, Крым, ФСБ, обыск, обыски
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Комментариев (6)
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Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 10:34
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Я не понял: два человека в батальоне всего что ли?..
deadwest    23.01.2019, 10:20
Оценка:  -2
deadwest
Тем временем,ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры в Брюсселе
deadwest    23.01.2019, 10:20
Оценка:  -2
deadwest
45
Без политики, только экономика:
Европа умеет считать деньги... Что б её заинтересовать в прокачке газа через 404 - стоимость его транзита должна быть существенно ниже стоимости прокачки по "потокам". А пока, она в два раза выше. С учетом возраста и изношенности укроинской трубы и оборудования, не
deadwest    23.01.2019, 10:21
Оценка:  -2
deadwest
необходимы гигантские инвестиции не только для модернизации, а даже просто для поддержания работоспособности. И это не миллионы, это миллиардымиллиарды, которые ещё больше увеличат стоимость транзита. Если к этому добавить, что новые "потоки" идут от новых и перспективных месторождений,
deadwest    23.01.2019, 10:22
Оценка:  -2
deadwest
где стоимость добычи (а соответственно и цена продажи) газа ниже, чем цена газа из старой трубы - будущее украинского транзита под ОЧЕНЬ большим вопросом.
deadwest    23.01.2019, 10:22
Оценка:  -2
deadwest
А если к этому добавить политические моменты - простое нежелание России кормить транзитом враждебную ей и крайне нестабильную территорию, то даже самой оптимистичной кастрюле станет ясно будущее.
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