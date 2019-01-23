В Крыму обыскивают "членов украинского батальона"
В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у двоих местных жителей, которых назвали "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана".
Об этом в среду, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского ФСБ.
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"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Республики Крым, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания", - говорится в сообщении.
Российские силовики заявляют, что указанные лица являются участниками "незаконного вооруженного формирования батальон имени Номана Челебиджихана", который по их данным действует в Херсонской области.
Как сообщалось, 19 января ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов.
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