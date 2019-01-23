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Тимошенко подала документы в ЦИК 27 по счету

Комментариев: 2
Девяти претендентам в кандидаты Центризбирком уже отказал в регистрации.
ЦИК получил документы Тимошенко в среду
ЦИК получил документы Тимошенко в среду
facebook.com/YuliaTymoshenko

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Экс-премьер Юлия Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает ТСН.

Тимошенко подала документы от партии “Батькивщина“. Центризбирком должен рассмотреть их в течение 5 дней и принять решение о регистрации.

Политик стала уже 27 человеком, который подал документы в ЦИК. Всего были зарегистрированы 13 официальных кандидатов в президенты, 9 лицам в ведомстве отказали либо из-за неточностей в документах, либо из-за отсутствия заплаченного залога в 2,5 мн грн. 

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К примеру, один из претендентов в кандидаты из Тернопольской области внес 3 грн на счет ЦИК вместо положенной суммы.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Юрия Бойко 13-м кандидатом в президенты. Всего документы в комиссию подали 25 человек по состоянию на вторник.

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Теги: Тимошенко, кандидаты, регистрация, выборы президента, ЦИК
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Комментариев (5)
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kapablankas    23.01.2019, 11:16
Оценка:  -1
kapablankas
событие !!!???
flacon9havi    23.01.2019, 11:16
Оценка:  -2
flacon9havi
А по дорозі заяву з зізнанням до прокурора не забігла занести? Чи це не подорозі?
Shurat77    23.01.2019, 11:12
Оценка:  0
Shurat77
у нее такие губки...рабочие.
flacon9havi    23.01.2019, 11:18
Оценка:  0
flacon9havi
Подивись на це з точки зору венеролога.
flacon9havi    23.01.2019, 10:56
Оценка:  -2
flacon9havi
Ну-ну.
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