Тимошенко подала документы в ЦИК 27 по счету

Девяти претендентам в кандидаты Центризбирком уже отказал в регистрации.

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Экс-премьер Юлия Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает ТСН.

Тимошенко подала документы от партии “Батькивщина“. Центризбирком должен рассмотреть их в течение 5 дней и принять решение о регистрации.

Политик стала уже 27 человеком, который подал документы в ЦИК. Всего были зарегистрированы 13 официальных кандидатов в президенты, 9 лицам в ведомстве отказали либо из-за неточностей в документах, либо из-за отсутствия заплаченного залога в 2,5 мн грн.

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К примеру, один из претендентов в кандидаты из Тернопольской области внес 3 грн на счет ЦИК вместо положенной суммы.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Юрия Бойко 13-м кандидатом в президенты. Всего документы в комиссию подали 25 человек по состоянию на вторник.