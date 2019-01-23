"Сапсан-Спорт" развернул информационную войну против конкурентов из "Купола"

Заключив договор аренды земли с Министерством обороны, компания "Сапсан-Спорт" под руководством Юрия Кизька со временем отказалась от половины арендованного участка, но продолжила ею пользоваться, не платя ни копейки.

Об этом сообщает информационный портал "СтопКор", пишет Газета.ua.

В конце концов, Министерство обороны не продлило договор аренды с фирмой Кизька. А часть земельного участка предоставили ветеранам АТО, которые создали собственный стрелковый клуб "КУПОЛ". Но несмотря на это компания "Сапсан-Спорт" имущество Министерству обороны до сих пор не вернула. Зато бизнесмен устроил информационную войну против своего конкурента.

"21 век - информационный. Дал 50% - и тебе неделю крутится пост в Фейсбуке, журналисты звонят, дайте интервью по этому поводу - вот так разгоняется "зрада", если у тебя конкурент есть, особенно если АТОшник, то это вообще "зрада" выходит большая: воевал и тут на тебе, титушкой стал", - комментирует боец ​​95 отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Турчак.

Но почему Юрий Кизько так держался за эту территорию, стало ясно уже после проведенных обысков, результатами которых стали найдены сотни единиц боевого военного оружия и десятки ящиков с патронами. Откуда на территории "Сапсана" оружие военного назначения - до сих пор неизвестно. Однако не менее интересно, кому и куда должны были отправить изъяты винтовки.