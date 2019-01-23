В ЦИК рассказали, как будут на выборах голосовать переселенцы

ЦИК будет поднимать вопрос о возможности ВПЛ голосовать за мажоритарных депутатов в округах, где они проживают .

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, как будут голосовать внутренне перемещенные лица на выборах в 2019 году.

Об этом глава ведомства сказала в интервью РБК-Украина.

По словам Слипачук, ВПЛ имеют возможность проголосовать по особой процедуре.

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“Они имеют полную возможность проголосовать по особой процедуре, согласно постановлению №893. Люди, которые подают заявления в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей сейчас, не дожидаясь последнего дня, пока нет очередей, тратят на регистрацию десять-пятнадцать минут“, - отметила глава ЦИК.

Также она прокомментировала идею создания виртуальных округов для захваченных территорий, чтобы выехавшие оттуда граждане могли избрать своих мажоритарных депутатов.

“Законом такая возможность исключается, потому что место голосования по мажоритарным округам четко привязано к месту регистрации. Для того, чтобы это изменить, нужно изменить закон. Это прямая норма. Там, где есть пробел, комиссия еще может своим постановлением дать какие-то разъяснения и его закрыть. Но если это касается прямой нормы закона, как, например, это было с военным положением, то комиссия сделать ничего не может“, - подчеркнула Слипачук.

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Глава ЦИК отметила, что комиссия будет поднимать вопрос о возможности ВПЛ голосовать на местных выборах и за мажоритарных депутатов в округах, где они проживают.

“Это очень сложный вопрос, он зависит, прежде всего, от того, насколько эти люди интегрируются в жизнь мажоритарного округа. Если так произошло и люди уже реально становятся субъектами территориального объединения, села, района - они 100% должны иметь возможность участвовать в формировании власти… Будем надеяться, что парламент сейчас или между выборами рассмотрит этот вопрос. Мы будем его поднимать“, - сказала Слипачук.

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Напомним, Министерство социальной политики по данным подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций сообщили, что по состоянию на 8 января 2019 года учтено 1 млн 512 тыс 367 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.