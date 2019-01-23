Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Камера на воздушных шариках: Дроны над домом Порошенко теряют управление

Комментариев: 4
Судя по всему, дом в Козине оборудовали специальной техникой, которая не дает беспилотникам пролететь над частной территорией.
Поднять квадрокоптер прямо над домом президента не получится
Поднять квадрокоптер прямо над домом президента не получится
Скриншот видео ТСН

Читай также: Два дома, 12 квартир и биткоины: Балашов показал доходы семьи

Журналисты сняли дом президента Петра Порошенко с воздуха, подняв камеру на воздушных шариках. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поднять квадрокоптер над “красными зонами“, где Госавиаслужба не рекомендовала запускать дроны, журналистам не удалось. В частности, при попытке поднять квадрокоптер рядом с домом президента, аппарат просто терял управление уже при подъеме на 15-59 метров - в зависимости от удаленности от ограды.

Читай также: В Украине ослабили ограничения на полеты дронов

Скорее всего, территорию оборудовали специальной техникой, которая “глушит“ беспилотные аппараты в таких “красных зонах“. Поднять квадрокоптер удалось только в трех километрах от территории дома президента, однако дом Порошенко оттуда было уже не видно. 

Читай также: В Госавиаслужбе объяснили ограничение полетов беспилотников

В связи с технической невозможностью снять территорию с квадрокоптера журналисты смогли снять небольшое видео с камеры, прикрепленной к воздушным шарам. Правда, охрана пыталась вырвать у них ленту, держащую шары.

“5 гектаров земли на берегу реки, собственная пристань, несколько домов для гостей, церквушка и сам дом на 1300 квадратов“, - в конце сюжета все же приводится видео владений президента, которые никак нельзя снимать в полете.

Читай также: Госавиаслужба ввела правила пользования дронами

Напомним, ранее сообщалось, что Госавиаслужба не рекомендовала полеты беспилотников над Козином и в частности - над домом президента Петра Порошенко. Эксперты называют такой запрет незаконным.

 

Поделись:
Теги: Госавиаслужба, дроны, квадрокоптеры, беспилотники, Порошенко, дом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Sancho-s    23.01.2019, 12:28
Оценка:  -1
Sancho-s
На заметку, он этот дом построил до того, как стал Президентом. В чём сенсация?
alex-zol    23.01.2019, 12:41
Оценка:  +1
alex-zol
Когда министром у Яныка работал, да?))))))))))))))))))))
Woodbrother    23.01.2019, 12:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Что мешает просто договориться о съемке ? А дворцы других наших бизнесменов почему не снимают. Снимите хоть раз владения Воны например.
Bиoлeттa_    23.01.2019, 12:05
Оценка:  0
Bиoлeттa_
До Межигір`я Януковича не дотягує, але теж непогано живе.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь