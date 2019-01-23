Камера на воздушных шариках: Дроны над домом Порошенко теряют управление

Судя по всему, дом в Козине оборудовали специальной техникой, которая не дает беспилотникам пролететь над частной территорией.

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Журналисты сняли дом президента Петра Порошенко с воздуха, подняв камеру на воздушных шариках. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поднять квадрокоптер над “красными зонами“, где Госавиаслужба не рекомендовала запускать дроны, журналистам не удалось. В частности, при попытке поднять квадрокоптер рядом с домом президента, аппарат просто терял управление уже при подъеме на 15-59 метров - в зависимости от удаленности от ограды.

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Скорее всего, территорию оборудовали специальной техникой, которая “глушит“ беспилотные аппараты в таких “красных зонах“. Поднять квадрокоптер удалось только в трех километрах от территории дома президента, однако дом Порошенко оттуда было уже не видно.

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В связи с технической невозможностью снять территорию с квадрокоптера журналисты смогли снять небольшое видео с камеры, прикрепленной к воздушным шарам. Правда, охрана пыталась вырвать у них ленту, держащую шары.

“5 гектаров земли на берегу реки, собственная пристань, несколько домов для гостей, церквушка и сам дом на 1300 квадратов“, - в конце сюжета все же приводится видео владений президента, которые никак нельзя снимать в полете.

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Напомним, ранее сообщалось, что Госавиаслужба не рекомендовала полеты беспилотников над Козином и в частности - над домом президента Петра Порошенко. Эксперты называют такой запрет незаконным.