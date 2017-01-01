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Вандалы повредили часовню на Житомирщине

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Ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни.
Мотивы хулиганов пока не известны
Мотивы хулиганов пока не известны
Житомир.info (иллюстративное фото)

В Житомирской области между селами Высокая Печь и Дубровка Барановского района неизвестные побили окна в часовне и разбросали иконы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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“В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни, расположенной вблизи дороги между селами Высокая Печь и Дубровка Барановского района. На месте происшествия полицейские зафиксировали, что хулиганы также разбросали имеющиеся внутри вещи, иконы и повредили колодец, находящийся на расстоянии 100-150 метров“, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и устанавливаются причастные к событию лица.

Как сообщалось 22 января, в Умани арестовали двух граждан США, изувечивших распятие Христа.

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Теги: вандалы, Житомирская область
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