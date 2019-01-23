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В Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе

Комментариев: 4
Пожилой мужчина объяснил водителю ехавшего рядом автомобиля, что он очень спешит по делам.
У пенсионера срочные дела
У пенсионера срочные дела
Скриншот

В Киеве заметили необычного зацепера - вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе маршрута №30, держась за лестницу на задней части транспортного средства.

Видео опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook во вторник, 22 января.

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“Обычно мы привыкли видеть за таким занятием подростков, но тут пожилой мужчина, еще и с палочкой... говорит “спешу“, – отмечается в подписи к ролику.

Пользователи Сети начали шутить в комментариях, что пенсионер “перепутал свои таблетки с таблетками внука“. Некоторые предположили, что у мужчины не осталось денег на проезд после оплаты коммунальных платежей.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщалось, в сентябре в Одессе 11-летнего зацепера убило током на железной дороге.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, транспорт, пенсионер, экстрим, троллейбус
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Комментариев (4)
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Boxerogos    23.01.2019, 14:14
Оценка:  0
Boxerogos
Почему вы называете"зацепером"пен сионера с африканской пенсией,ее имеющего возможности заплатить по европейскому тарифу за проезд?
Shurat77    23.01.2019, 14:14
Оценка:  +1
Shurat77
Педро не оставляет шансов пенсионерам
Bиoлeттa_    23.01.2019, 13:23
Оценка:  0
Bиoлeттa_
На трамваях в дитинстві каталась, на тролейбусах не пробувала.
Bиoлeттa_    23.01.2019, 13:22
Оценка:  0
Bиoлeттa_
Просто цей дід в душі молодий. )
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