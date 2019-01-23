В Киеве пожилой зацепер прокатился на троллейбусе

Пожилой мужчина объяснил водителю ехавшего рядом автомобиля, что он очень спешит по делам.

В Киеве заметили необычного зацепера - вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе маршрута №30, держась за лестницу на задней части транспортного средства.

Видео опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook во вторник, 22 января.

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“Обычно мы привыкли видеть за таким занятием подростков, но тут пожилой мужчина, еще и с палочкой... говорит “спешу“, – отмечается в подписи к ролику.

Пользователи Сети начали шутить в комментариях, что пенсионер “перепутал свои таблетки с таблетками внука“. Некоторые предположили, что у мужчины не осталось денег на проезд после оплаты коммунальных платежей.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщалось, в сентябре в Одессе 11-летнего зацепера убило током на железной дороге.