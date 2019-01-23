Госизмена и война: В четверг суд наконец огласит приговор Януковичу

Экс-президенту объявят приговор по четырем статьям Уголовного кодекса.

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В четверг 24 января Оболонский райсуд вынесет приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Провозглашение приговора пройдет в 9:00 утра по адресу: город Киев, улица Маршала Тимошенко, 2-Е, в зале судебных заседаний № 15, уточнили в суде.

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“Приговор вынесут в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 1 статьи 111, частью 2 статьи 437 УК“, - отметила пресс-служба.

Среди обвинений, предъявляемых Януковичу - посягательство на территориальную целостность с тяжкими последствиями (санкция - 10-15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией или без), госизмена (санкция - 12-15 лет с конфискацияей или без), а также ведение агрессивной войны или военных действий (санкция -10-15 лет тюрьмы).

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Напомним, ранее в Генпрокуратуре заверили, что не снимали арест с денег окружения Виктора Януковича.