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Госизмена и война: В четверг суд наконец огласит приговор Януковичу

Комментариев: 23
Экс-президенту объявят приговор по четырем статьям Уголовного кодекса.
Заочный приговор экс-президенту наконец готов
Заочный приговор экс-президенту наконец готов
EPA/UPG

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В четверг 24 января Оболонский райсуд вынесет приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Провозглашение приговора пройдет в 9:00 утра по адресу: город Киев, улица Маршала Тимошенко, 2-Е, в зале судебных заседаний № 15, уточнили в суде. 

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“Приговор вынесут в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 1 статьи 111, частью 2 статьи 437 УК“, - отметила пресс-служба.

Среди обвинений, предъявляемых Януковичу - посягательство на территориальную целостность с тяжкими последствиями (санкция - 10-15 лет за решеткой или пожизненное с конфискацией или без), госизмена (санкция - 12-15 лет с конфискацияей или без), а также ведение агрессивной войны или военных действий (санкция -10-15 лет тюрьмы).

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Напомним, ранее в Генпрокуратуре заверили, что не снимали арест с денег окружения Виктора Януковича.

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Теги: Янукович, приговор, Украина, суд, госизмена, военные действия
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Комментариев (23)
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ЕЖИК69    23.01.2019, 12:38
Оценка:  +2
ЕЖИК69
Сенаторы-республиканцы назвали процесс над Януковичем пародией на суд.......
Люблю_Украину    23.01.2019, 12:20
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Давно пора, иначе не получится легализовать все то, что произошло после майдана. Ведь на данный момент, если руководствоваться статьей 111 Конституцией Украины, он все же Президент Украины. И пока не будет "гос измены" власть не легализовать, и Европа это знает и давит для ускорения процесса!
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:22
Оценка:  -7
Колишній-східняк
Президент Украины каждый день на работу должен являться...
Люблю_Украину    23.01.2019, 12:30
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Вы явно не юрист. Сказки про самоустранение или прочая ерунда в суде не пройдет. Есть Конституция, хочешь не хочешь - надо выполнять. А там чётко указаны основания и никакой самодеятельности не предусмотрено)
Люблю_Украину    23.01.2019, 12:36
Оценка:  +4
Люблю_Украину
Статья 108
Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:
1) отставки;
2) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
3) смещения с поста в порядке импичмента;
4) смерти.
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:14
Оценка:  -7
Колишній-східняк
Ці руки теж нічого не крали?
Sirko_123    23.01.2019, 12:16
Оценка:  +5
Sirko_123
Ты бы помолчал. Эти руки крали, но войны не было и уровень жизни был выше. За гривну по 8 - 50 забыл?
Letohradek    23.01.2019, 12:20
Оценка:  -7
Letohradek
„Когда человек между хлебом и свободой выбирает хлеб, со временем он теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный.“
— Степан Андреевич Бандера
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:21
Оценка:  -6
Колишній-східняк
А то, что для этого "блага" практически весь золотовалютный резерв был исчерпан, ты ничего не слышал?
Аделька    23.01.2019, 12:28
Оценка:  +5
Аделька
Схидняк,пока Википедию не подчистили в оное время поле оного действа,золотовалютный резерв был в порядке.Это потом каждый день стали рассказывать,что там пусто было)))
Аделька    23.01.2019, 12:31
Оценка:  +5
Аделька
И где те миллиарды ,которые наворовал янукович? Даже международные суды снимают блокирование со счетов всех янукевичей-и родных и соратников.За недоказанностью прокуратурой.Где деньги,Зин?
Zasprovedlivost    23.01.2019, 12:04
Оценка:  +7
Zasprovedlivost
Когда шоколадного свина судить будут ?
Letohradek    23.01.2019, 12:06
Оценка:  -11
Letohradek
Завтра вынесут приговор твоему дважды судимому свину
    23.01.2019, 11:54
Оценка:  +6
Т.Е. ПОЛУЧАЕТСЯ ЯНУКОВИЧ ОРГАНИЗОВАЛ ГОСПЕРЕВОРОТ , НАЧАЛ ВОЙНУ В ДОНБАССЕ И СДЕЛАЛ УКРАИНУ САМОЙ НИЩЕЙ СТРАНОЙ ЕВРОПЫ ?
flacon9havi    23.01.2019, 11:59
Оценка:  -9
flacon9havi
Прокидайся, ти сереш!
Letohradek    23.01.2019, 12:05
Оценка:  -12
Letohradek
То есть, не гопник, передумал подписывать обещанную украинцам, ассоциацию, также не он распорядился дубасить студентов на Донбассе, выражавших свое недовольство с его изменой?
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:16
Оценка:  -6
Колишній-східняк
не на Донбассе, а на Майдані Незалежності. Може тебе тоді ще на світі не було?
Letohradek    23.01.2019, 12:17
Оценка:  -9
Letohradek
на Майдані! ))
Аделька    23.01.2019, 12:33
Оценка:  +4
Аделька
Подписание тогда отложили на год,чтобы менее болезненно подготовится к стандартам Евросоюза.Чтобы вам,дебилам,ненапряжно это было.
Sirko_123    23.01.2019, 11:53
Оценка:  +8
Sirko_123
А не убежал было бы как с Каддафи или Хусейном.
flacon9havi    23.01.2019, 12:01
Оценка:  -8
flacon9havi
А йому що, звикати?
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:17
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Хусейна судили за то, что он курдское село газом уничтожил. За это - там смертная казнь через повешение.
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:19
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Может ты еще и по Гитлеру тужить начнёшь?
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