Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юлия Тимошенко подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом на пост Президента

Комментариев: 7
Юлия Тимошенко подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом на пост Президента

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с командой подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента. Об этом сообщает пресс-служба.

По словам Тимошенко, уже готов календарный план реализации Нового курса – разработанной лучшими специалистами стратегии возрождения страны, которая будет осуществлена без промедлений.

"С первого дня будут осуществляться те необходимые действия, которые десятилетиями ждет Украина. Я точно знаю, что наш намеченный план принесет желаемый результат. Я в это верю и очень верю в Украину", – заявила Тимошенко.

Председатель партии напомнила, что на протяжении нескольких последних лет лично собирала "интеллектуальных, талантливых, сильных, патриотичных людей, ученых, представителей гражданского общества, юристов, визионеров – для того, чтобы иметь возможность создать правильный путь и правильный курс Украины".

"Это уникальный интеллектуальный продукт, который разработали сами украинцы. Это план, который пошагово наметил путь к победе" , – заверила Тимошенко.

Она обратилась к украинцам с призывом не упустить шанс, который сейчас дается нашему государству.

"Время от времени возникает шанс – покончить с хаосом и коррупцией, подняться из руин. Такие шансы людям дают на революциях и на президентских выборах. Сейчас снова такие возможности открываются и от каждого человека в стране зависит, будет ли этот шанс в этот раз реализован положительно", – подытожила Тимошенко.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
flacon9havi    23.01.2019, 12:45
Оценка:  0
flacon9havi
А по дорозі вона не забігада до прокуратури заяву з зізннанням занести? Чи це не по дорозі?
ЕЖИК69    23.01.2019, 12:43
Оценка:  +1
ЕЖИК69
По категории кандидат в президенты она скоро в книгу рекордов Гиннесса попадет .......
Sancho-s    23.01.2019, 12:40
Оценка:  +1
Sancho-s
чудо-баба))) у неё есть чудный план)
Колишній-східняк    23.01.2019, 12:24
Оценка:  0
Колишній-східняк
бабушка Украину не подведёт...
tetyalissa    23.01.2019, 12:33
Оценка:  +1
tetyalissa
\\\\\\\\\\\\ Д-Е-Б-И-Л !! \\\\\\\\\\\\\\\\
flacon9havi    23.01.2019, 12:43
Оценка:  0
flacon9havi
Баба юля?!
donizete    23.01.2019, 12:38
Оценка:  +2
donizete
Согласен! Газ будем брать по 600$, про Евросоюз, АР Крым и Восток Украины тоже можем забыть. Только она не бабушка, старушка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь