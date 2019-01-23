Юлия Тимошенко подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом на пост Президента

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с командой подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента. Об этом сообщает пресс-служба.

По словам Тимошенко, уже готов календарный план реализации Нового курса – разработанной лучшими специалистами стратегии возрождения страны, которая будет осуществлена без промедлений.

"С первого дня будут осуществляться те необходимые действия, которые десятилетиями ждет Украина. Я точно знаю, что наш намеченный план принесет желаемый результат. Я в это верю и очень верю в Украину", – заявила Тимошенко.

Председатель партии напомнила, что на протяжении нескольких последних лет лично собирала "интеллектуальных, талантливых, сильных, патриотичных людей, ученых, представителей гражданского общества, юристов, визионеров – для того, чтобы иметь возможность создать правильный путь и правильный курс Украины".

"Это уникальный интеллектуальный продукт, который разработали сами украинцы. Это план, который пошагово наметил путь к победе" , – заверила Тимошенко.

Она обратилась к украинцам с призывом не упустить шанс, который сейчас дается нашему государству.

"Время от времени возникает шанс – покончить с хаосом и коррупцией, подняться из руин. Такие шансы людям дают на революциях и на президентских выборах. Сейчас снова такие возможности открываются и от каждого человека в стране зависит, будет ли этот шанс в этот раз реализован положительно", – подытожила Тимошенко.