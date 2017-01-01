Адвокат об участии Януковича в суде: "За день сделать что-то почти невозможно"

Присутствие Януковича в момент оглашения приговора сложно организовать за день, заверяет адвокат EPA/UPG

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Защита экс-президента Виктора Януковича принимет все необходимые меры, чтобы он смог услышать приговор суда по делу о госизмене, посягательстве на территориальную целостность и ведении военных действий. Об этом заявил адвокат политика Александр Горошинский, передает УНН.

“Будем пытаться принимать меры, чтобы это состоялось, поскольку заинтересованы в том, чтобы он принимал участие. Но вы понимаете, что за день сделать что-то - это почти невозможно“, - подчеркнул Горошинский .

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Суд, вопреки нормам УПК, сообщил о судебном заседании за день, а не за три, как этого требует законодательство, добавил адвокат.

“Вы же видите, какая ситуация: суд обязан по требованиям УПК, по меньшей мере, за три дня сообщить о дате судебного заседания. Суд в данном случае сообщил буквально за день“, - отметил он.

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Адвокат при этом надеется, что судебный приговор смогут зачитать за один день и уже завтра процесс объявления судебного решения завершится.

Напомним, ранее сообщалось, что Оболонский райсуд уже завтра в 9:00 огласит приговор экс-президенту Виктору Януковичу.