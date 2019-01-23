Украина разорвала еще три соглашения в рамках СНГ
Читай также: Порошенко подписал прекращение “дружбы“ с РФ: “Еще один шаг от колониального прошлого“
Кабмин в среду прекратил действие еще трех соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, было прекращено действие соглашения “О межгосударственном обмене экономической информацией“ от 26 июня 1992 года (подписано в Минске).
Читай также: ГРУ вырубает свет, ссорит украинцев и шлет фейки в США - Washington Post
Кроме того, прекратили действие соглашения “Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности“ от 24 сентября 1993 года, подписанного в Москве.
Третье соглашение, остановленное Кабмине, касается сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности, оно было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте.
Читай также: Россия и шесть стран СНГ начали крупные военные учения
Разрыв соглашений связан с тем, что вышеуказанные соглашения несовместимы с правилами торговли ВТО и ЕС, подчеркнули в правительстве.
Напомним, ранее сообщалось, что внешняя разведка Украины разрывает взаимоотношения с разведками СНГ.
Особенно Донбасс ваши путинцы сильно "подняли" ... и не отпускают (((((