Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина разорвала еще три соглашения в рамках СНГ

Комментариев: 9
Подписанные в Минске, Москве и Ташкенте документы противоречат обязательствам Украины перед ЕС и ВТО.
Кабмин продолжает разрывать соглашения с СНГ
Кабмин продолжает разрывать соглашения с СНГ
facebook.com/KabminUA

Читай также: Порошенко подписал прекращение “дружбы“ с РФ: “Еще один шаг от колониального прошлого“

Кабмин в среду прекратил действие еще трех соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, было прекращено действие соглашения “О межгосударственном обмене экономической информацией“ от 26 июня 1992 года (подписано в Минске).

Читай также: ГРУ вырубает свет, ссорит украинцев и шлет фейки в США - Washington Post

Кроме того, прекратили действие соглашения “Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности“ от 24 сентября 1993 года, подписанного в Москве.

Третье соглашение, остановленное Кабмине, касается сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности, оно было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Читай также: Россия и шесть стран СНГ начали крупные военные учения

Разрыв соглашений связан с тем, что вышеуказанные соглашения несовместимы с правилами торговли ВТО и ЕС, подчеркнули в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что внешняя разведка Украины разрывает взаимоотношения с разведками СНГ.

 

Поделись:
Теги: Украина, РФ, СНГ, соглашения, информация, торговля, ВТО, ЕС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Мамай1648    23.01.2019, 14:24
Оценка:  0
Мамай1648
О сколько на украинский сайт набежало комментаторов из деревни Обломкино…
Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 13:55
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
Главное - реально не порвать попу в демонстрации разрыва попы перед Западом.
WTF2wtf    23.01.2019, 14:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты похоже тут готов свою порвать, убеждая всех в благе российской оккупации части Украины?
Особенно Донбасс ваши путинцы сильно "подняли" ... и не отпускают (((((
nfhvyt    23.01.2019, 13:29
Оценка:  -6
nfhvyt
Украина уже саму себя разорвала.
deadwest    23.01.2019, 13:13
Оценка:  -6
deadwest
Тем временем, выпивоха ПанТОМАС выдал: Порошенко заявил, что спецназовцы-провокаторы на его глазах переходили Российско-Украинскую границу на Луганщине. Внезапненько.
deadwest    23.01.2019, 13:13
Оценка:  -6
deadwest
«Я в апреле и мае был в Луганске, выступал за 200 метров от захваченного СБУ, уже в окружении россиян. Они пытались там и свет выключать, и всё… Моя машина была обстреляна, когда мы возвращались из Изварино. И провокации на границе уже были, когда на моих глазах переходили границу.
deadwest    23.01.2019, 13:14
Оценка:  -6
deadwest
Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы» — заявил Порошенко и добавил — «Между первой и второй…».
deadwest    23.01.2019, 13:14
Оценка:  -6
deadwest
Идиот...как он стал олигархом то не пойму.
Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 13:57
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
Вот когда поймёте, у вас тоже будет миллиард долларов!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь