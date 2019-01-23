Украина разорвала еще три соглашения в рамках СНГ

Подписанные в Минске, Москве и Ташкенте документы противоречат обязательствам Украины перед ЕС и ВТО.

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Кабмин в среду прекратил действие еще трех соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, было прекращено действие соглашения “О межгосударственном обмене экономической информацией“ от 26 июня 1992 года (подписано в Минске).

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Кроме того, прекратили действие соглашения “Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности“ от 24 сентября 1993 года, подписанного в Москве.

Третье соглашение, остановленное Кабмине, касается сотрудничества в сфере внешнеэкономической деятельности, оно было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте.

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Разрыв соглашений связан с тем, что вышеуказанные соглашения несовместимы с правилами торговли ВТО и ЕС, подчеркнули в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что внешняя разведка Украины разрывает взаимоотношения с разведками СНГ.