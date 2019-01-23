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Партию Мураева покинул один из его ближайших соратников

Комментариев: 8
Партию Мураева покинул один из его ближайших соратников

Один из ближайших соратников лидера партии “Наши“ Евгения Мураева, руководитель ее днепровской ячейки Даниил Миро покинул политсилу. Об этом Миро написал на своей странице в Facebook.

“Во избежание лишних вопросов и манипуляций на эту тему сообщаю, я больше не являюсь лидером политической партии “Наши“ в городе Днепр. Партия развивается. Руководство партии решило найти на эту должность более крепкого и опытного. В структуре партии меня тоже нет“, – сообщил, не скрывая своего разочарования, Миро.

Ранее Евгений Мураев неоднократно упоминал Даниила Миро в числе своих ближайших соратников. На данный момент окончательно неизвестно о причине такого решения, однако факт бегства лидера днепровской ячейки “Наших“ не остался незамеченным в соцсетях.

Сам Миро в своем сообщении упомянул о намерении двигаться в новых проектах, что говорит о его планах перейти в другую, более перспективную политсилу. В комментариях к посту об уходе Миро из партии многие отмечают правильность данного решения и критикуют политику Мураева.

 “С Даниилом я согласен работать, с другими – нет. Если с партией на местах будет происходить то, что происходит, то к чертям такую партию. Как я погляжу, то любое благое начинание можно похоронить, отдав не в те руки“, – раскритиковал кадровую политику Мураева депутат Соборного райсовета Днепра Арсен Черных.

Стоит напомнить, что ранее Даниил Миро вместе с Евгением Мураевым покинули партию Вадима Рабиновича “За життя“. Именно вместе с такими перебежчиками, как Миро, Мураев создавал свой политический проект “Наши“. Который впоследствии был скомпрометирован высказываниями и деятельностью Мураева, в частности, его доносом в СБУ на бывших соратников по оппозиции.

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Комментариев (8)
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deadwest    23.01.2019, 13:49
Оценка:  -2
deadwest
Кстати Мураев следующий президент Украины)
ВосставшийИзБана    23.01.2019, 13:13
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
В РФ тоже есть партия "Наши". Совпадение? Не думаю.
deadwest    23.01.2019, 13:22
Оценка:  -4
deadwest
Муравев на самом деле работает на Порошенко (Ростислав Ищенко) или на «Народный фронт» (Алексей Калиниченко). Однако эти предположения сделаны субьективно из стилистики обвинений на Виктора Медведчука (действительно типичных для постмайданной власти) и беспринципности самого персонажа.
ВосставшийИзБана    23.01.2019, 13:12
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Если крысы бегут с корабля .... Хотя ... А корабль ли это? Но крысы бегут.
deadwest    23.01.2019, 13:11
Оценка:  -3
deadwest
Ах какая женщина рядом с Мураевым...огонь.
ВосставшийИзБана    23.01.2019, 13:13
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
С какой стороны?
deadwest    23.01.2019, 13:16
Оценка:  -2
deadwest
С левой от Мураева, блонди с длинными волосами)
Gagarinn    23.01.2019, 13:48
Оценка:  +2
Gagarinn
Слева?
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