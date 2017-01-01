В Кабмине представили план по децентрализации до 2020 года

Вопрос о децентрализации поддерживается населением и всегда находит поддержку парламентского большинства.

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Обновленный план по децентрализации до 2020 года включает в себя 7 задач, которые должны стать руководством к действию для всех органов власти.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Перед нами стоит 7 важных задач, которые нам нужно решить, вплоть до 2020 года. Утверждение новой территориальной основы будет самодостаточной с точки зрения ресурсов. Передача полномочий от государственной власти по принципу субсидиарности, создание ресурсной базы, сформировать эффективную систему служб органов местного самоуправления, упорядочения системы государственного контроля и надзора. Шестое - развитие реформ прямого народовластия. Нам нужно разработать механизмы проведения референдумов, чтобы люди принимали решение не только от выборов до выборов. И заключительное - это усовершенствование механизмов координации органов центральной власти “, - отметил премьер.

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При этом он добавил, что вопросы децентрализации поддерживаются населением и всегда находят поддержку парламентского большинства.

Ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook, что на развитие областей в госбюджете 2019 заложено 30 млрд гривен, что на 4,6 млрд больше, чем в прошлом году.