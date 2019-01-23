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Черное море патрулируют самолет-разведчик и ракетный эсминец ВВС США

Комментариев: 5
В данный момент самолет совершает полет над побережьем оккупированного Крыма, а эсминец находится в порту Батуми.
Самолет ВВС США патрулирует берег Крыма и побережье РФ
Самолет ВВС США патрулирует берег Крыма и побережье РФ
wikipedia.org

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Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V от ВВС США патрулирует побережье оккупированного РФ Крыма и Черноморское побережье РФ возле Новороссийска. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9:00 по киевскому времени. Базируется Boeing RC-135V на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.

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За основу патрулирующего в Черном море самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Издание показало маршрут самолета ВВС США на сегодня
Издание показало маршрут самолета ВВС США на сегодня
mil.in.ua

Кроме того, в Черном море находится с визитом ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Военно-морского флота США. Он с начала недели находится с визитом в порту Батуми в Грузии.

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Напомним, ранее сообщалось, что самолет-разведчик США изучил Черное море и берег Крыма.

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Теги: самолет, ВВС США, разведка, корабль, Крым, РФ, Украина, Черное море
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Комментариев (5)
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Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 13:54
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
Прям над побережьем летит? Прямо над побережьем??? И эсминец ближе 12 миль к Крыму приблизился??? Ура! Ура, товарищи!!!
WTF2wtf    23.01.2019, 14:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты уже понял, чего этот ресурс так поощряет путинских ботов?
WTF2wtf    23.01.2019, 14:17
Оценка:  0
WTF2wtf
Там ваши сирийские братья собрались аэропорт Тель-Авива атаковать?
Слышал?
Уже готов поддерживать это начинание?
deadwest    23.01.2019, 13:48
Оценка:  -2
deadwest
ЯХУ! СОТРУДНИКЕ ФСБ задержали в Крыму бойца украинского нацбатальона, отвечающего за личную охрану Ислямова!!!!!
WTF2wtf    23.01.2019, 14:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
Что тебя так штырит, нацик путинский?
Это владелец телеканала? Это теперь у оккупантов преступление - владеть телеканалом и не шестерить перед кремлевским царьком?
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