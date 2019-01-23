Черное море патрулируют самолет-разведчик и ракетный эсминец ВВС США

В данный момент самолет совершает полет над побережьем оккупированного Крыма, а эсминец находится в порту Батуми.

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Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V от ВВС США патрулирует побережье оккупированного РФ Крыма и Черноморское побережье РФ возле Новороссийска. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9:00 по киевскому времени. Базируется Boeing RC-135V на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции.

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За основу патрулирующего в Черном море самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Издание показало маршрут самолета ВВС США на сегодня mil.in.ua

Кроме того, в Черном море находится с визитом ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) Военно-морского флота США. Он с начала недели находится с визитом в порту Батуми в Грузии.

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Напомним, ранее сообщалось, что самолет-разведчик США изучил Черное море и берег Крыма.