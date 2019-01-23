Минздрав в ближайшее время может рассмотреть вопрос объявления эпидемии кори в Украине

Ведомство до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии .

Министерство здравоохранения до конца недели намерено созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает РБК-Украина.

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По ее словам, для того, чтобы объявить эпидемию кори в Украине, необходимо подтверждение ряда показателей.

“Есть много показателей по эпидемии. Это не только количество заболевших и количество смертей. Сейчас чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая будет это делать. До конца недели мы собираем все документы, что бы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию“, - сказала она.

Супрун подчеркнула, что во время эпидемии Министерство здравоохранения имеет больше возможностей для того, чтоб закупать вакцины.

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Напомним, с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.

Ранее в Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине.