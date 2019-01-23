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Минздрав в ближайшее время может рассмотреть вопрос объявления эпидемии кори в Украине

Комментариев: 13
Ведомство до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии .
Чтобы объявить эпидемию кори, необходимо подтверждение ряда показателей
Чтобы объявить эпидемию кори, необходимо подтверждение ряда показателей
УНИАН

Министерство здравоохранения до конца недели намерено созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине. 

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает РБК-Украина.

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По ее словам, для того, чтобы объявить эпидемию кори в Украине, необходимо подтверждение ряда показателей.

“Есть много показателей по эпидемии. Это не только количество заболевших и количество смертей. Сейчас чтобы объявить эпидемию мы должны созвать специальную комиссию, которая будет это делать. До конца недели мы собираем все документы, что бы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию“, - сказала она.

Супрун подчеркнула, что во время эпидемии Министерство здравоохранения имеет больше возможностей для того, чтоб закупать вакцины.

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Напомним, с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.

Ранее в Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине.

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Теги: корь, эпидемия, Минздрав, вакцина
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Комментариев (13)
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ЗаУкраину    23.01.2019, 15:34
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Для сокращения поголовья банделогов, она уже заказала с гамэрыкы одеяла зараженные оспой.
Fon_Pascha    23.01.2019, 15:29
Оценка:  0
Fon_Pascha
а как же совковые прививки? они жеж ненужны!
Antonz89    23.01.2019, 15:10
Оценка:  +5
Antonz89
доуправлялись пингвины
MNI1957    23.01.2019, 14:51
Оценка:  +6
MNI1957
эпидемия,это теперешняя власть
nfhvyt    23.01.2019, 14:37
Оценка:  +7
nfhvyt
Карантин по всей стране и отмена выборов? Петя ты гений!
CasperW    23.01.2019, 14:51
Оценка:  -2
CasperW
ну как всегда - часть родителей-идиотов верят в заговоры фармацевтических компаний или в бога, поэтом не делают детям прививки, а виноват во всем Петя....
    23.01.2019, 14:29
Оценка:  +9
А В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ О ТАКИХ БОЛЕЗНЯХ УЖЕ ДАВНО ЗАБЫЛИ , ТАК ЖЕ КАК И О ХОЛЕРЕ , ЧУМЕ , ОСПЕ ....)))
ЗаУкраину    23.01.2019, 15:37
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Так ведь именно с целью сокращения поголовья свидомитов, открыта сеть гамэрыканськых подпольных бактериологических лабораторий в снг, и в Украине.
deadwest    23.01.2019, 14:21
Оценка:  +6
deadwest
Новости гибридной войны.
deadwest    23.01.2019, 14:22
Оценка:  +7
deadwest
За 11 месяцев прошлого года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
deadwest    23.01.2019, 14:22
Оценка:  +6
deadwest
А вот экспорт украинских товаров в Россию упал на 7% - до 3,3 миллиарда долларов.
deadwest    23.01.2019, 14:22
Оценка:  +6
deadwest
К вопросу, кто кому нужней...
CasperW    23.01.2019, 14:52
Оценка:  -2
CasperW
это может показывать, что у нас много продажных чиновников, которые это допускают. Или ты как всегда - только выгодную тебе версию будешь озвучивать?
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