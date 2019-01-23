Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях"

Злоумышленники использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и поменяли номерные знаки авто.

В пункте пропуска Шегини во Львовской области сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили очередную схему незаконного завоза автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом в среду, 23 января, сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что двое украинцев пытались ввезти на территорию Украины легковой автомобиль Toyota 2004 года выпуска регистрации Республики Польша.

“Дельцы пытались использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и осуществляли замену регистрационных номерных знаков транспортных средств. Комплект номерных знаков пограничники обнаружили в салоне и багажнике автомобиля во время осмотра“, - говорится в сообщении.

Также оперативники задокументировали причастность одного из нарушителей к попытке перемещения через границу еще одного автомобиля по этой же схеме.

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Автомобиль был задержан, а на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции Украины. В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о подделке и использовании поддельных документов, печатей, штампов и бланков.