Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях"
В пункте пропуска Шегини во Львовской области сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили очередную схему незаконного завоза автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом в среду, 23 января, сообщает Госпогранслужба.
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Отмечается, что двое украинцев пытались ввезти на территорию Украины легковой автомобиль Toyota 2004 года выпуска регистрации Республики Польша.
“Дельцы пытались использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и осуществляли замену регистрационных номерных знаков транспортных средств. Комплект номерных знаков пограничники обнаружили в салоне и багажнике автомобиля во время осмотра“, - говорится в сообщении.
Также оперативники задокументировали причастность одного из нарушителей к попытке перемещения через границу еще одного автомобиля по этой же схеме.
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Автомобиль был задержан, а на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции Украины. В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о подделке и использовании поддельных документов, печатей, штампов и бланков.
Второй отвечает: -Да херня этот ЕС - я без работы, жена в Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь прости тутка во Франции!!! А во всем виноваты мос кали!!!! Говорили нам: "не вступайте в ЕС, не вступайте в ЕС!!!"