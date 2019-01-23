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Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях"

Комментариев: 3
Злоумышленники использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и поменяли номерные знаки авто.
Автомобиль подозреваемых был задержан
Автомобиль подозреваемых был задержан
dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Шегини во Львовской области сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили очередную схему незаконного завоза автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом в среду, 23 января, сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что двое украинцев пытались ввезти на территорию Украины легковой автомобиль Toyota 2004 года выпуска регистрации Республики Польша.

“Дельцы пытались использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и осуществляли замену регистрационных номерных знаков транспортных средств. Комплект номерных знаков пограничники обнаружили в салоне и багажнике автомобиля во время осмотра“, - говорится в сообщении.

Также оперативники задокументировали причастность одного из нарушителей к попытке перемещения через границу еще одного автомобиля по этой же схеме.

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Автомобиль был задержан, а на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции Украины. В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о подделке и использовании поддельных документов, печатей, штампов и бланков.

Напомним, в Украине зафиксировали случаи подделки документов при растаможке “евроблях“.
 
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Теги: Львовская область, фото, схема, Госпогранслужба, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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deadwest    23.01.2019, 15:11
Оценка:  +1
deadwest
Один спрашивает: -ну шо?
Второй отвечает: -Да херня этот ЕС - я без работы, жена в Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь прости тутка во Франции!!! А во всем виноваты мос кали!!!! Говорили нам: "не вступайте в ЕС, не вступайте в ЕС!!!"
deadwest    23.01.2019, 15:12
Оценка:  0
deadwest
Знали падлюки, шо мы назло зробим!!!!
Москаленко196    23.01.2019, 15:58
Оценка:  0
Москаленко196
Ольгино не вгомониться ніяк)
deadwest    23.01.2019, 15:11
Оценка:  -1
deadwest
Вступила Украина в ЕС. Сидят два кума хохла выпивают.
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