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Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области

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Диаметр шляпки гриба - 34 см.
Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области
© umdis.org
Фото 1/5
  • Гриб выращивали неделю
  • Гриб выращивали неделю
  • Гриб выращивали неделю
  • Гриб выращивали неделю
  • Гриб выращивали неделю
Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области
Гриб выращивали неделю
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Крупнейший в Украине шампиньон весом почти в 2 кг вырастили на грибной ферме в Киевской области.

Об этом сообщает Национальное грибное агентство.

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"Шампиньон весом 1,98 кг и диаметром шляпки 34 см вырастили на грибной ферме компании Динбо. Рекорд зафиксирован представителем Национального реестра рекордов Украины 22.01.19 как "Крупнейший шампиньон". Это первый, в данной номинации, рекорд в Украине", - говорится в сообщении.

В грибном агентстве сравнили, что если собирать шампиньоны диаметром шляпки 2,5 см, понадобится 170 грибочков, чтобы собрать один килограмм. Грибов с диаметром шляпки 6 сантиметров нужно будет около 17 штук.

"Для того, чтоб вырастить такого великана понадобилось 7 дней, профессиональная команда и скрещенные пальцы всех причастных", - сказано в сообщении.

Как сообщалось в октябре 2018 года, во Львовской области нашли белый гриб-гигант.

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Теги: рекорд, гриб, Киевская область
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