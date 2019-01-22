Диаметр шляпки гриба - 34 см.

Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области

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Рекордно гигантский шампиньон вырастили на ферме в Киевской области

Крупнейший в Украине шампиньон весом почти в 2 кг вырастили на грибной ферме в Киевской области.

Об этом сообщает Национальное грибное агентство.

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"Шампиньон весом 1,98 кг и диаметром шляпки 34 см вырастили на грибной ферме компании Динбо. Рекорд зафиксирован представителем Национального реестра рекордов Украины 22.01.19 как "Крупнейший шампиньон". Это первый, в данной номинации, рекорд в Украине", - говорится в сообщении.

В грибном агентстве сравнили, что если собирать шампиньоны диаметром шляпки 2,5 см, понадобится 170 грибочков, чтобы собрать один килограмм. Грибов с диаметром шляпки 6 сантиметров нужно будет около 17 штук.

"Для того, чтоб вырастить такого великана понадобилось 7 дней, профессиональная команда и скрещенные пальцы всех причастных", - сказано в сообщении.

Как сообщалось в октябре 2018 года, во Львовской области нашли белый гриб-гигант.