Под Киевом обокрали квартиру судьи Кассационного суда

Неизвестные вынесли из помещения 150 тысяч грн и ювелирные украшения.

Злоумышленники обворовали квартиру киевского судьи, пока того не было дома facebook.com/pol.kyivregion

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Неизвестные обокрали квартиру судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Высшего суда Украины. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает УНН.

В селе Хотов Киево-Святошинского района злоумышленники через окно проникли в дом, принадлежащий судьи. Оттуда неизвестные вынесли деньги на сумму около 150 тысяч грин и ювелирные украшения.

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Хозяев в момент кражи в помещении не было. Общая сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство по статье 185 УК - кража.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в отеле на Польском спуске произошла массовая кража шуб.