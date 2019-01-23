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Под Киевом обокрали квартиру судьи Кассационного суда

Комментариев: 7
Неизвестные вынесли из помещения 150 тысяч грн и ювелирные украшения.
Злоумышленники обворовали квартиру киевского судьи, пока того не было дома
Злоумышленники обворовали квартиру киевского судьи, пока того не было дома
facebook.com/pol.kyivregion

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Неизвестные обокрали квартиру судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Высшего суда Украины. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает УНН.

В селе Хотов Киево-Святошинского района злоумышленники через окно проникли в дом, принадлежащий судьи. Оттуда неизвестные вынесли деньги на сумму около 150 тысяч грин и ювелирные украшения.

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Хозяев в момент кражи в помещении не было. Общая сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Открыто уголовное производство по статье 185 УК - кража.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в отеле на Польском спуске произошла массовая кража шуб.

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Теги: кража, судья, квартира, деньги, ценности, Киев
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Комментариев (7)
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Fon_Pascha    23.01.2019, 15:28
Оценка:  0
Fon_Pascha
квартира или дом? и заявил бы больше да в декларации указал 150
shurag    23.01.2019, 14:46
Оценка:  +2
shurag
на бедного не попали
deadwest    23.01.2019, 14:45
Оценка:  +1
deadwest
ВНИМАНИЕ! Вышла настольная игра МОРСКОЙ БОЙ!
deadwest    23.01.2019, 14:45
Оценка:  +1
deadwest
Название: Дави его, Блять!
deadwest    23.01.2019, 14:45
Оценка:  0
deadwest
LOL
nfhvyt    23.01.2019, 14:42
Оценка:  +5
nfhvyt
Вынесли однодневный зароботок.
vicinq    23.01.2019, 14:34
Оценка:  +3
vicinq
Молодой судья ?
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