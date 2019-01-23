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Антирекорд: В январе 22 депутата пропустили все заседания Рады

Комментариев: 6
Менее половины депутатов посетили все заседания Верховной Рады в январе.
В январе прошло шесть заседаний Верховной Рады
В январе прошло шесть заседаний Верховной Рады
shutterstock.com

В январе 2018 года 22 народных депутата не были зарегистрированы ни на одном заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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“Это антирекорд за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь). Для сравнения: в сентябре все заседания Верховной Рады пропустили 10 депутатов, октябре - 10, ноябре - 6“, - говорится в сообщении.

По данным КИУ, меньше половины депутатов посетили все заседания Верховной Рады в январе. Это касается 186 политиков.

По данным письменной и электронной регистраций все заседания в январе пропустили Андрей Белецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий, Денис Омельянович, Петр Сабашук, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Сергей Фаермарк, Игорь Шкиря, Дмитрий Ярош.

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Не были на заседаниях и депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не посещали заседания также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая находится в СИЗО.

Всего в январе прошло шесть заседаний Верховной Рады.

Как сообщалось 15 января, Надежду Савченко не зарегистрировали кандидатом в президенты.

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Теги: депутаты, КИУ, Рада
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Комментариев (6)
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Vise    23.01.2019, 15:52
Оценка:  0
Vise
а зарплату і премію отримали вчасно!?! а чому-ж їм не вираховують за прогули і не деприміюють?
dimasvetik    23.01.2019, 15:22
Оценка:  0
dimasvetik
Уволить их и всё
deadwest    23.01.2019, 14:48
Оценка:  +2
deadwest
В голове не укладывается, что эти скоты сделали с народом и страной!
nfhvyt    23.01.2019, 14:49
Оценка:  +2
nfhvyt
Попользовали.
deadwest    23.01.2019, 14:49
Оценка:  0
deadwest
Кто понимает ту тяжесть безрассудства , от государств которые кинуло простых людей на смерть и на выживание. Жаль старых людей которым есть что сказать и передать свой опыт и мудрость свою, молодым поколениям .
deadwest    23.01.2019, 14:50
Оценка:  0
deadwest
Теперь они очутились по воли бездушия и алчности властей, на грани жестокого выживания. А ведь эта наша живая ещё история, которую мы не храним , о них мы забыли и уничтожаем.
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