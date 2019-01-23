Антирекорд: В январе 22 депутата пропустили все заседания Рады

Менее половины депутатов посетили все заседания Верховной Рады в январе.

В январе прошло шесть заседаний Верховной Рады shutterstock.com

В январе 2018 года 22 народных депутата не были зарегистрированы ни на одном заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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“Это антирекорд за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь). Для сравнения: в сентябре все заседания Верховной Рады пропустили 10 депутатов, октябре - 10, ноябре - 6“, - говорится в сообщении.

По данным КИУ, меньше половины депутатов посетили все заседания Верховной Рады в январе. Это касается 186 политиков.

По данным письменной и электронной регистраций все заседания в январе пропустили Андрей Белецкий, Евгений Мураев, Вячеслав Богуслаев, Иван Винник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Константин Жеваго, Роман Зварыч, Игорь Котвицкий, Денис Омельянович, Петр Сабашук, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Сергей Фаермарк, Игорь Шкиря, Дмитрий Ярош.

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Не были на заседаниях и депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не посещали заседания также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая находится в СИЗО.

Всего в январе прошло шесть заседаний Верховной Рады.

Как сообщалось 15 января, Надежду Савченко не зарегистрировали кандидатом в президенты.