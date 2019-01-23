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Януковича во время оглашения приговора не будет даже онлайн - адвокат

Комментариев: 10
Защитники не успевают должным образом уведомить экс-президента о заседании суда.
"Выписать" Януковича на заседание суда по его делу никак не успевают
"Выписать" Януковича на заседание суда по его делу никак не успевают
EPA/UPG

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Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет принять участие в провозглашении приговора. Об этом заявил адвокат Виктор Сердюк, передает УНН.

Клиент не был должным образом проинформирован, поясняет адвокат, а защитники не смогут срочно отправиться к нему.

“Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно завтрашнего заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу“, - отметил Сердюк. 

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“Виктор Янукович не является оповещенным и не может считаться уведомленным“, - уверен защитник. По его словам, у адвокатов нет возможности поехать в срочную командировку и вернуться к началу провозглашения приговора в четверг утром.

“Поэтому любой приговор с учетом допущенных процессуальных нарушений будет ничтожным, независимо от того, какой он будет по существу“, - считает Сердюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что приговор Виктору Януковичу огласят 24 января в 9:00 утра в Оболонском райсуде Киева.

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Теги: Янукович, приговор, суд, Киев, госизмена, война, Украина
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Комментариев (11)
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    23.01.2019, 15:58
Оценка:  0
ЭТО ПРОСТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО !!!
flacon9havi    23.01.2019, 15:53
Оценка:  0
flacon9havi
Його вже прибрали.
Ruspidor    23.01.2019, 15:52
Оценка:  -1
Ruspidor
Пора уже его в вечный офлайн откомандировать
Колишній-східняк    23.01.2019, 15:32
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да всё они знали заранее. А теперь делают вид, что не успевают, чтобы потом опротестовать решение суда и доить "легитимного" еще лет десять.
vicinq    23.01.2019, 15:18
Оценка:  +1
vicinq
А шо такой цаца шо к веб камере не могут поднести ? Так болен ?
Колишній-східняк    23.01.2019, 15:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
Яйцом в яйцо попали....
vicinq    23.01.2019, 15:17
Оценка:  0
vicinq
Как не старались клоуны адвокаты превратить суд в цирк ..зась умыли ананасовых теперь получит надеюсь справедливое наказание по максимуму с конфискацией и не мешало бы и подельников тоже огласить
deadwest    23.01.2019, 14:58
Оценка:  -1
deadwest
Суд над Януковичем и цирк Шапито. «Самый справедливый суд в мире»
deadwest    23.01.2019, 14:58
Оценка:  -3
deadwest
По словам адвокатов экс-президента, подобные действия суда являются «издевательством над правосудием» и «преступлениями в отношении Януковича».
deadwest    23.01.2019, 14:59
Оценка:  -2
deadwest
Цирк Шапито продолжается.
*******    23.01.2019, 14:53
Оценка:  +5
*******
Спина болит однако
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