Януковича во время оглашения приговора не будет даже онлайн - адвокат

Защитники не успевают должным образом уведомить экс-президента о заседании суда.

"Выписать" Януковича на заседание суда по его делу никак не успевают EPA/UPG

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Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет принять участие в провозглашении приговора. Об этом заявил адвокат Виктор Сердюк, передает УНН.

Клиент не был должным образом проинформирован, поясняет адвокат, а защитники не смогут срочно отправиться к нему.

“Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно завтрашнего заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу“, - отметил Сердюк.

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“Виктор Янукович не является оповещенным и не может считаться уведомленным“, - уверен защитник. По его словам, у адвокатов нет возможности поехать в срочную командировку и вернуться к началу провозглашения приговора в четверг утром.

“Поэтому любой приговор с учетом допущенных процессуальных нарушений будет ничтожным, независимо от того, какой он будет по существу“, - считает Сердюк.

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Напомним, ранее сообщалось, что приговор Виктору Януковичу огласят 24 января в 9:00 утра в Оболонском райсуде Киева.