Украина ужесточит контроль за техосмотром транспортных средств

В Кабмине предлагают контролировать техосмотр RFID-метками .

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Кабинет министров Украины предлагает контролировать прохождение техосмотров автобусами и коммерческим транспортом с помощью меток радиочастотной идентификации (RFID).

Об этом сообщает РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований о прохождении обязательного техосморта выявляются случаи фальсификации протоколов проверки. Указанные проблемные вопросы предлагается решить путем фиксации факта прохождения техосмотра на самоклеющейся метке радиочастотной идентификации, которая будет размещаться в автобусе или коммерческом авто. Это будет обеспечивать дистанционный автоматический надзор со стороны контролирующих органов.

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Напомним, возвращение техосмотров украинским водителям не избежать, так как это одно из обязательств Украины перед Евросоюзом.