Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина ужесточит контроль за техосмотром транспортных средств

Комментариев: 0
В Кабмине предлагают контролировать техосмотр RFID-метками .
Метка обеспечит дистанционный автоматический надзор
Метка обеспечит дистанционный автоматический надзор
УНИАН

Читай также: В Украину возвращаются техосмотры

Кабинет министров Украины предлагает контролировать прохождение техосмотров автобусами и коммерческим транспортом с помощью меток радиочастотной идентификации (RFID). 

Об этом сообщает РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований о прохождении обязательного техосморта выявляются случаи фальсификации протоколов проверки. Указанные проблемные вопросы предлагается решить путем фиксации факта прохождения техосмотра на самоклеющейся метке радиочастотной идентификации, которая будет размещаться в автобусе или коммерческом авто. Это будет обеспечивать дистанционный автоматический надзор со стороны контролирующих органов.

Читай также: В Украине вступили в силу новые правила прохождения техосмотра

Напомним, возвращение техосмотров украинским водителям не избежать, так как это одно из обязательств Украины перед Евросоюзом.

Поделись:
Теги: Кабмин, техосмотр, ужесточение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь