Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В суде пока не знают, успеет ли зачитать приговор Януковичу за день

Комментариев: 3
Приговор зачитают в полном объеме, длительность его оглашения в суде не называют.
Приговор Януковичу могут оглашать и дольше одного дня
Приговор Януковичу могут оглашать и дольше одного дня
EPA/UPG

Читай также: Януковича во время оглашения приговора не будет даже онлайн - адвокат

Приговор экс-президенту Виктору Януковичу будет объявлен в полном объеме, а не только вступительная и резолютивная его части. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, передает УНИАН. 

“Начнем в 9.00 и будем работать“, - отметила она, добавив, что пока нельзя сказать, каков объем материалов приговора и справятся ли судьи за один день.

Читай также: Юрфирма в США заплатит $4,6 млн из-за отчета Януковичу о работе Тимошенко

В данный момент судьи еще находятся в совещательной комнате, и детали относительно объема приговора неизвестны, пояснила Свинаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг Оболонский райсуд Киева огласит приговор Виктору Януковичу по четырем статьям УК, в том числе, по государственной измене, ведению агрессивной войны и посягательству на территориальную целостность Украины.

Читай также: Адвокат об участии Януковича в суде: “За день сделать что-то почти невозможно“

Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины. Прокуроры требуют для него 15 лет лишения свободы. Оглашение приговора начнется 24 января в 9:00 утра.

Поделись:
Теги: Янукович, приговор, госизмена, война, суд, Киев, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
deadwest    23.01.2019, 15:43
Оценка:  -1
deadwest
Правоохранительные органы, вынося приговоры против бывшей преступной власти, могут заложить такое основание, что в дальнейшем позволит Януковичу обжаловать решение в Европейском суде по правам человека и окончательно опорочить Украинское государство.
deadwest    23.01.2019, 15:46
Оценка:  -1
deadwest
непонятна выгода для Украины в соответствующих конфискациях, если это все завершится колоссальным позором Украины на международном уровне )))))
deadwest    23.01.2019, 15:47
Оценка:  -1
deadwest
складывающаяся ситуация далека от юриспруденции
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь