В суде пока не знают, успеют ли зачитать приговор Януковичу за день

Приговор зачитают в полном объеме, длительность его оглашения в суде не называют.

Приговор Януковичу могут оглашать и дольше одного дня EPA/UPG

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Приговор экс-президенту Виктору Януковичу будет объявлен в полном объеме, а не только вступительная и резолютивная его части. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, передает УНИАН.

“Начнем в 9.00 и будем работать“, - отметила она, добавив, что пока нельзя сказать, каков объем материалов приговора и справятся ли судьи за один день.

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В данный момент судьи еще находятся в совещательной комнате, и детали относительно объема приговора неизвестны, пояснила Свинаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг Оболонский райсуд Киева огласит приговор Виктору Януковичу по четырем статьям УК, в том числе, по государственной измене, ведению агрессивной войны и посягательству на территориальную целостность Украины.

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Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины. Прокуроры требуют для него 15 лет лишения свободы. Оглашение приговора начнется 24 января в 9:00 утра.