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В Запорожской области произошло массовое отравление детей

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В Бердянске шесть малышей госпитализировали после посещения одного из детских развлекательных центров.
Малышей госпитализировали после посещения одного из детских развлекательных центров
Малышей госпитализировали после посещения одного из детских развлекательных центров
Tengrinews

В городе Бердянск Запорожской области шесть малышей попали в инфекционное отделение после посещения одного из детских развлекательных центров.

Об этом в среду, 23 января, сообщает местное издание Бердянск 24.

Указано, что у детей присутствуют признаки ротавирусной инфекции: рвота, диарея, повышенная температура. В связи с этим родители были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

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"Состояние пациентов не тяжелое. Я думаю, что после необходимых в таких случаях процедур, их в ближайшее время должны отпустить домой", - отметил главный врач бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров.

Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной массового отравления. Вместе с тем известно, что накануне болезни пациенты посещали один из детских развлекательных центров города.

Как сообщалось 22 января, в гимназии под Винницей массово отравились первоклашки.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: отравление, дети, инфекция, Бердянск
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