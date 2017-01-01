Вспышка кори в Одесской области: заболели более 70 детей

Подавляющее количество заболевших детей проживают в селе Шевченково, сообщил глава местной ОТГ.

В Одесской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью корью depositphotos.com

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На территории Килийской объединенной территориальной общины растет количество детей, заболевших корью. Такой диагноз установили у 71 ребенка.

Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Facebook в среду, 23 января.

“Ситуация по кори на территории Килийской ОТГ: подтвержден диагноз у 71 ребенка, 69 - Шевченково, 1 - Килия, 1 - Васильевка“, - сообщил председатель ОТГ.

Накануне сообщалось о 58 детях, заболевших корью в селе Шевченково. Еще у десяти человек уточнялся диагноз. В этом селе ввели карантин.

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Как известно, за прошлую неделю в Украине корью заболели 3450 человек - 1502 взрослых и 1948 детей. С начала года количество заболевших корью достигло 8498 человек. Минздрав рассматривает возможность объявления эпидемии кори в стране.

Напомним, Министерство здравоохранения до конца недели намерено созвать специальную комиссию по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.