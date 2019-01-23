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Офицер РФ создал агентурную сеть из женщин-"наложниц" в Луганске

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Кадровый офицер РФ Сазонов ездит в оккупированный Луганск для общения с "информаторами-наложницами".
Офицер РФ создал агентурную сеть из женщин-"наложниц" в Луганске
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Офицер РФ создал агентурную сеть из женщин-"наложниц" в Луганске
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Жительница Луганска, любовница подполковника военной разведки России Александра Сазонова, который выполнял указания Южного оперативного командования Вооруженных Сил РФ в подконтрольном сепаратистам городе, рассказала о подрывной деятельности россиянина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные допроса женщины контрразведкой Службы безопасности Украины.

В обязанности Сазонова входило не только “помогать советами“ пророссийским боевикам самопровозглашенной “ЛНР“, но и проводить разведку в интересах России, устраивать диверсии на подконтрольных Украине территориях и создавать там агентурную сеть.

По словам допрошенной, Сазонов использовал в качестве информаторов преимущественно женщин. Она познакомилась с русским офицером в ресторане. Тогда он представился сотрудником “прокуратуры ЛНР“.

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“На тот период я, видимо, очень устраивала Сашу. Кроме отношений, у меня были нормальные доходы, и я периодически помогала ему деньгами в те моменты, когда они у него внезапно заканчивались. Деньги шли на рестораны, шли на кафе, на различные пьянки-гулянки. Это продолжалось около года – пока у меня были хорошие деньги, пока я хорошо зарабатывала. По просьбе Саши снимала для них дом, который они использовали как базу для работы. Дом по адресу Винницкая, 15. Я его подыскала, затем оплачивала коммуналку. К тому моменту, пока не начались проблемы на работе и доходы упали. Я имела доступ ко всем отчетам и секретным документам, с которым работал Саша“, – рассказала женщина.

Сазонов приезжал в оккупированный Луганск в командировку. И, по словам женщины, пытался попасть в город при каждой удобной возможности. Но когда у женщины закончились деньги, их отношения резко ухудшились.

"Марина, Инна, Даша. Большинство информаторов – женщины. А я знаю, как он обращается со своими информаторами. Как минимум, на своем примере. Пока ему было удобно, он был дружелюбным. Но когда возможность спонсировать его и его друзей исчезла, Саша стал вести себя иначе. Он мог меня ударить, мы постоянно ссорились", – добавила женщина.

Какую именно информацию она и другие информаторши передавали Сазонову, данных на записи нет.

Как сообщалось 18 декабря, депутат Госдумы РФ курировал диверсии в Украине.

 

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Теги: "ЛНР", Луганск, агент, россиянин, разведка
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Комментариев (5)
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skygravity    23.01.2019, 16:33
Оценка:  0
skygravity
кому уголь а кому шлюхи...
skygravity    23.01.2019, 16:35
Оценка:  0
skygravity
а вообще, норм устроился засранец...)
Колишній-східняк    23.01.2019, 16:27
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Так бы жил любой
nfhvyt    23.01.2019, 17:01
Оценка:  0
nfhvyt
Завистники слили.
Coюзник    23.01.2019, 16:10
Оценка:  +1
Coюзник
Красавец
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